Suspeito de violência doméstica morre em intervenção policial em Tomé-Açu

Um homem identificado como Melc Zedec dos Santos Gonçalves, de 37 anos, morreu em uma intervenção policial na zona rural do município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na terça-feira (3). Segundo as informações iniciais, ele tinha um mandado de prisão em aberto e teria sido denunciado por violência doméstica e suspeita de comercialização de entorpecentes na comunidade Ipitinga, localizada no distrito de Quatro Bocas.

A ação ocorreu após moradores relataram que o suspeito estaria intimidando a população local, inclusive ameaçando a própria esposa com o uso de uma arma de fogo artesanal. Após receber as denúncias, equipes da Delegacia de Quatro Bocas se deslocaram até o local para apurar a situação. Durante a abordagem policial, o homem teria tentado fugir e efetuado disparos contra os agentes, que reagiram à agressão. Na troca de tiros, o suspeito foi atingido, chegou a ser encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou ainda que Melc Zedec possuía um histórico criminal extenso, com registros por homicídio e tráfico de drogas, além de já ter sido condenado anteriormente. Contra ele, havia uma ordem judicial de prisão ainda não cumprida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.