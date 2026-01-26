Homem é detido após atacar o cunhado com um facão durante briga de família em Itaituba

Um homem foi detido na noite de domingo (25) após atacar o cunhado com um facão em Itaituba, no sudoeste do Pará. Tudo ocorreu após uma briga de família na Travessa 15 de Agosto, no cruzamento com a Quinta Rua. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as agressões e várias pessoas tentando intervir para separar a vítima e o suspeito.

De acordo com informações repassadas pela polícia, moradores da área acionaram uma viatura para relatar que um desentendimento teria terminado com um homem ferido por golpes de terçado. Conforme o relato apresentado aos militares, o suspeito alegou que a confusão teve início após seu irmão supostamente ter sido agredido pela vítima com golpes de capacete e socos.

Ainda segundo a versão apresentada, ao tentar intervir para defender o irmão, o suspeito entrou em luta corporal com o cunhado e acabou desferindo um golpe de facão, atingindo o braço e a região da cabeça da vítima.

A PM conduziu o suspeito até a 19ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos cabíveis. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros também esteve no local e prestou atendimento à vítima, que recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhada para um hospital da região.

Conforme informado à polícia, o irmão do suspeito não teria demonstrado interesse em registrar ocorrência contra o cunhado. Ambas as partes foram encaminhadas à seccional para as providências legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.