Homem e cachorro são mortos e criança baleada em festa de aniversário em Marabá

Um homem identificado como Maciel Sousa Rodrigues foi assassinado a tiros durante uma festa de aniversário em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de domingo (25), na Rua São Francisco, no bairro São Félix I. Segundo as informações iniciais, dois homens armados invadiram o local para executar a vítima. Durante a ação, um cachorro também foi morto e uma criança de nove anos baleada.

O crime aconteceu por volta das 21h. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, Maciel participava da festa de aniversário de 3 anos de uma criança, na casa de vizinhos, quando uma motocicleta ocupada por dois suspeitos estacionou em frente ao imóvel.

Ainda segundo relatos de testemunhas, o passageiro desceu do veículo, entrou na residência e efetuou diversos disparos contra Maciel. A vítima correu para tentar escapar. Ao perceber a tentativa de fuga de Maciel, o condutor da motocicleta também invadiu o local para dar apoio ao comparsa e continuou os disparos contra a vítima.

Maciel foi atingido por pelo menos dez tiros e morreu no local. Um cachorro da família também foi baleado e não resistiu. A dupla de atiradores fugiu após o crime. No momento dos disparos, uma criança de 9 anos foi atingida na perna. Ela recebeu atendimento médico e, conforme informações repassadas, está fora de perigo. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos suspeitos nem sobre a motivação do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.