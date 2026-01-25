Suspeito de feminicídio morre após perseguição e colisão na BR-155 no Pará rural

Um homem morreu na manhã deste domingo (25) após uma perseguição policial na BR-155, nas proximidades do trecho conhecido como “Gogó da Onça”, na região da Vila Rio Vermelho, no sudeste do Pará. A ocorrência teve início em uma vila próxima ao município de Rio Maria e está relacionada a um caso de feminicídio registrado horas antes na Vila Jussara.

De acordo com as informações preliminares apuradas pelas autoridades, o suspeito entrou em um estabelecimento comercial na Vila Jussara e efetuou vários disparos contra uma mulher, que morreu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Logo após a ação, o homem fugiu em um veículo, seguindo em direção ao distrito de Rio Vermelho, área situada entre os municípios de Sapucaia e Eldorado dos Carajás.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou a perseguição. Durante a fuga, ainda segundo os primeiros levantamentos, o suspeito teria jogado o veículo de forma deliberada contra outro automóvel, em uma aparente tentativa de tirar a própria vida. O carro acabou colidindo frontalmente — ou lateralmente, conforme informações iniciais — com uma carreta que trafegava pela rodovia.

Com o impacto da colisão, o condutor do veículo morreu ainda no local. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves, assim como os policiais da guarnição envolvidos na ocorrência. O suspeito foi identificado preliminarmente como “Dorival José de Oliveira”.

Equipes das forças de segurança permaneceram no local durante a manhã realizando os procedimentos legais, como isolamento da área e levantamento das circunstâncias do acidente. O caso será investigado para esclarecer a dinâmica dos fatos, tanto em relação ao feminicídio quanto à perseguição policial e à colisão registrada na BR-155.

A ocorrência causou grande comoção entre moradores da região. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno. Novas informações devem ser divulgadas à medida que as investigações avançarem.