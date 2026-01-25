‘Pezão’ é encontrado morto com marcas de tiros em Santa Maria do Pará

Um homem identificado somente como Joares, mais conhecido como “Pezão”, foi morto a tiros na zona rural de Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. A vítima foi localizada na manhã de sábado (24), no ramal de Santo Antônio. Não há mais detalhes sobre quem seriam os autores dos disparos.

Conforme os relatos iniciais, o corpo da vítima foi localizado por moradores quando passavam pela área, que costuma ser de pouca movimentação. ‘Pezão’ estaria trafegando em uma motocicleta vermelha quando foi alvejado. O veículo e um capacete ainda estavam próximos ao corpo quando a vítima foi encontrada caída. Não há detalhes se o homem estaria sendo seguido pelo executor.

Pessoas na área informaram que a vítima era moradora do município de São Miguel do Guamá, bairro Jardim América. Além disso, conforme o portal Santa Maria do Pará SOS, no local do homicídio foi levantada a hipótese do crime estar supostamente relacionado com casos de furtos de açaí em açaízeiros de terrenos da região. No entanto, somente as autoridades policiais poderão esclarecerá reais motivações para o assassinato do homem.

A Polícia Científica esteve no local e realizou a análise do local e a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil abriu um inquérito para esclarecer o homicídio e chegar até os autores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.