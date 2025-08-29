Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Briga entre torcidas organizadas termina com 40 detidos em Belém

As circunstâncias que motivaram o confronto ainda não foram detalhadas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

O Liberal
fonte

Torcedores foram encaminhados para a Seccional de São Brás, em Belém. (Reprodução)

Uma briga envolvendo integrantes de supostas torcidas organizadas terminou com ao menos 40 pessoas detidas na noite desta sexta-feira (29), em Belém. A confusão teve início em uma arena localizada na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, e mobilizou cerca de 12 viaturas da Polícia Militar.

Durante a ação, os policiais apreenderam mais de 20 celulares, alguns com registro de roubo, e duas facas. Segundo o tenente Miranda, da PM, os envolvidos foram conduzidos à Seccional de São Brás para triagem, e parte deles já foi liberada.

“Recebemos a notícia de que havia uma briga generalizada de torcida organizada. De imediato, as guarnições fizeram o cerco e prenderam em torno de 40 pessoas. Todas foram conduzidas aqui para a Seccional de São Brás, para passar por triagem. Algumas já estão sendo liberadas, porque realmente não tinham nada a ver com a situação”, informou o policial.

As circunstâncias que motivaram o confronto ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações, por meio da Seccional de São Brás.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

integrantes de torcida organizada
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

PM apreende avião com quase meia tonelada de cocaína no sul do Pará

Droga foi localizada após o pouso forçado da aeronave em uma área de pasto de uma Fazenda, nas proximidades de Santana do Araguaia

30.08.25 0h09

polícia

Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa homem ferido no sudoeste paraense

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas da colisão.

29.08.25 23h28

CONFUSÃO

Briga entre torcidas organizadas termina com 40 detidos em Belém

As circunstâncias que motivaram o confronto ainda não foram detalhadas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

29.08.25 23h22

POLÍCIA

Assalto cinematográfico deixa motorista de app ferido e R$ 200 mil em joias são levados em Tucuruí

As diligências policiais continuam para localizar os envolvidos e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa

29.08.25 21h26

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

PM apreende avião com quase meia tonelada de cocaína no sul do Pará

Droga foi localizada após o pouso forçado da aeronave em uma área de pasto de uma Fazenda, nas proximidades de Santana do Araguaia

30.08.25 0h09

CONFUSÃO

Briga entre torcidas organizadas termina com 40 detidos em Belém

As circunstâncias que motivaram o confronto ainda não foram detalhadas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

29.08.25 23h22

POLÍCIA

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Assaltante de banco mais procurado do Maranhão morre em confronto com a polícia

Ele morreu na última sexta (29), em Santa Rota, no Maranhão

30.11.24 15h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda