Briga entre torcidas organizadas termina com 40 detidos em Belém

Uma briga envolvendo integrantes de supostas torcidas organizadas terminou com ao menos 40 pessoas detidas na noite desta sexta-feira (29), em Belém. A confusão teve início em uma arena localizada na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, e mobilizou cerca de 12 viaturas da Polícia Militar.

Durante a ação, os policiais apreenderam mais de 20 celulares, alguns com registro de roubo, e duas facas. Segundo o tenente Miranda, da PM, os envolvidos foram conduzidos à Seccional de São Brás para triagem, e parte deles já foi liberada.

“Recebemos a notícia de que havia uma briga generalizada de torcida organizada. De imediato, as guarnições fizeram o cerco e prenderam em torno de 40 pessoas. Todas foram conduzidas aqui para a Seccional de São Brás, para passar por triagem. Algumas já estão sendo liberadas, porque realmente não tinham nada a ver com a situação”, informou o policial.

As circunstâncias que motivaram o confronto ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações, por meio da Seccional de São Brás.