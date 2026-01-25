Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Moradores encontram jiboia em máquina de lavar; veja o vídeo!

Polícia Militar Ambiental foi acionada para capturar o réptil que foi solto na natureza após avaliação

O Liberal

Moradores de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA) após encontrarem uma cobra que usava a máquina de lavar roupas da residência como abrigo. O animal, identificado como uma jiboia, foi resgatado pela equipe e, posteriormente, devolvido à natureza.

A equipe da Polícia Militar Ambiental foi mobilizada para atender a ocorrência, recebendo a missão de capturar a serpente avistada no interior da casa.

Localização e Identificação da Cobra

Ao chegar ao local, os policiais realizaram a inspeção e localizaram o réptil dentro da máquina de lavar roupas. A espécie foi identificada como uma jiboia, conhecida por ser inofensiva e sem peçonha, matando suas presas por constrição e atacando apenas quando se sente ameaçada.

Resgate e Soltura do Animal

A captura da jiboia foi executada de forma segura, garantindo a integridade tanto do animal quanto dos moradores. Após ser retirada do eletrodoméstico, a cobra passou por uma avaliação rápida. Sem nenhum ferimento detectado e em perfeito estado de saúde, ela foi prontamente devolvida ao seu habitat natural.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Viralizou

Viral

Cobra

serpente
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda