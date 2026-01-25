Moradores encontram jiboia em máquina de lavar; veja o vídeo!

Moradores de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA) após encontrarem uma cobra que usava a máquina de lavar roupas da residência como abrigo. O animal, identificado como uma jiboia, foi resgatado pela equipe e, posteriormente, devolvido à natureza.

A equipe da Polícia Militar Ambiental foi mobilizada para atender a ocorrência, recebendo a missão de capturar a serpente avistada no interior da casa.

Localização e Identificação da Cobra

Ao chegar ao local, os policiais realizaram a inspeção e localizaram o réptil dentro da máquina de lavar roupas. A espécie foi identificada como uma jiboia, conhecida por ser inofensiva e sem peçonha, matando suas presas por constrição e atacando apenas quando se sente ameaçada.

Resgate e Soltura do Animal

A captura da jiboia foi executada de forma segura, garantindo a integridade tanto do animal quanto dos moradores. Após ser retirada do eletrodoméstico, a cobra passou por uma avaliação rápida. Sem nenhum ferimento detectado e em perfeito estado de saúde, ela foi prontamente devolvida ao seu habitat natural.