Mundo

Mundo

Kremlin vê improvável reunião sobre Ucrânia em Abu Dhabi e cita escalada de tensões no Irã

Estadão Conteúdo

O Kremlin afirmou nesta terça-feira (3) que "dificilmente" é possível falar, neste momento, sobre a realização de uma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia em Abu Dabi, ressaltando que não há qualquer definição sobre local ou data do encontro. As declarações foram divulgadas pelo pool de imprensa do Kremlin, organizado pela agência RIA Novosti.

O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que "por enquanto, não há qualquer clareza sobre os prazos e o local" das tratativas e acrescentou que, assim que o assunto for definido, os detalhes serão divulgados. Segundo ele, "é evidente que agora dificilmente se pode falar da possibilidade de uma reunião em Abu Dabi por razões compreensíveis", em referência à escalada de tensões no Oriente Médio.

Sobre o impacto da crise envolvendo o Irã nas discussões sobre a Ucrânia, Peskov afirmou que ainda não há indicações concretas, mas reconheceu que "é claro que os americanos têm mais trabalho no Oriente Médio". Ele acrescentou que "o tempo dirá" como o novo foco de tensão poderá afetar o ritmo das negociações de paz.

No front regional, o Kremlin indicou que o presidente Vladimir Putin pretende atuar para reduzir a escalada. De acordo com Peskov, o líder russo "fará todo o possível para desanuviar as tensões no Oriente Médio", mantendo diálogo ativo com países da região e com Teerã.

