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Justiça rejeita ação de Trump que pedia U$ 10 bi por reportagem sobre ligação com Epstein

Um porta-voz da Dow Jones, que publica o Journal, disse que a organização estava "satisfeita" com a decisão do juiz

Estadão Conteúdo
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Donald Trump. (Foto: ANDREW HARNIK / ASSOCIATED PRESS / AE / Arquivo)

A Justiça Federal dos Estados Unidos rejeitou nesta segunda-feira, 13, a ação por difamação de US$ 10 bilhões apresentada pelo presidente Donald Trump contra o Wall Street Journal e Rupert Murdoch por causa de uma reportagem sobre suas ligações com Jeffrey Epstein.

Procurada, a Casa Branca não retornou. Um porta-voz da Dow Jones, que publica o Journal, disse que a organização estava "satisfeita" com a decisão do juiz, acrescentando: "Apoiamos a confiabilidade, o rigor e a precisão das reportagens do The Wall Street Journal".

O juiz federal Darrin P. Gayles, da Flórida, afirmou na decisão que Trump não conseguiu demonstrar que o artigo foi publicado com intenção maliciosa, mas concedeu ao presidente a possibilidade de apresentar uma nova petição corrigida.

Em uma publicação nas redes sociais várias horas após a rejeição, Trump disse que a decisão "não é um encerramento", mas sim uma "sugestão de reapresentação" de seu "caso forte", o que afirmou que seria feito "até 27 de abril".

Trump entrou com a ação em julho, cumprindo a promessa de processar o jornal após a publicação de uma reportagem que voltou a colocar em evidência seu relacionamento já documentado com Epstein. O artigo descrevia uma carta de conotação sexual que, segundo o jornal, trazia a assinatura de Trump e fazia parte de um álbum de 2003 compilado para o 50º aniversário de Epstein.

A carta foi posteriormente divulgada publicamente pelo Congresso, que intimou a administração do espólio de Epstein a apresentar os documentos. Trump negou ter escrito a carta, classificando a notícia como "falsa, maliciosa e difamatória".

Os advogados do jornal e de Murdoch pediram a Gayles que decidisse que as afirmações do artigo eram verdadeiras e, portanto, não poderiam ser difamatórias, mas o juiz escreveu que "se o presidente Trump foi o autor da carta ou se foi um amigo de Epstein são questões de fato que não podem ser determinadas nesta fase do litígio", escreveu.

A decisão representa mais um revés para o governo Donald Trump na tentativa de conter as repercussões da divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein, além de atingir os esforços do presidente de recorrer ao sistema judicial para contestar reportagens que considera críticas.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

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