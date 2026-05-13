Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Netanyahu visitou os Emirados Árabes Unidos secretamente durante a guerra no Irã

Estadão Conteúdo

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, informou nesta quarta-feira, 13, que ele visitou secretamente os Emirados Árabes Unidos durante a guerra com o Irã.

Na ocasião, Netanyahu se reuniu com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ainda de acordo com o gabinete, o encontro "resultou em um avanço histórico nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos".

O anúncio surge apenas um dia depois de o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, ter revelado que Israel enviou armas de defesa aérea aos Emirados Árabes Unidos, juntamente com pessoal para operá-las.

Os Emirados foram alvo quase diário de represálias iranianas durante a guerra no Oriente Médio. Segundo a ministra de Cooperação Internacional dos Emirados, Reem al Hashimy, entrevistada em 19 de abril pela americana ABC, o país foi alvo de mais de 2.800 mísseis e drones durante os primeiros 40 dias da guerra.

Apesar do cessar-fogo, os Emirados relataram, desde 8 de abril, vários ataques com mísseis e drones procedentes do Irã.

Os Emirados, que possuem importantes reservas de petróleo, são um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e figuram entre os países árabes que, em 2020, normalizaram relações com Israel após a assinatura dos Acordos de Abraão, durante o primeiro mandato do presidente norte-americano Donald Trump.

*Com informações de agências internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/NETANYAHU/VISITA/SIGILO/EMIRADOS ÁRABES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Plano de Trump em Gaza trava por recusa do Hamas em se desarmar

13.05.26 17h06

PERIGO

Menina de 2 anos foge dos pais e embarca em ônibus sozinha; veja o vídeo

O motorista dirigiu por alguns metros até notar a presença da criança dentro do veículo

13.05.26 15h48

'Federal Victory Note'

Trump publica imagem de nota de US$ 100 estampada com seu rosto

A imagem também traz a assinatura de Trump, que deve aparecer nas notas de dólar verdadeiras ainda neste ano

13.05.26 14h46

Vieira diz que número de encontros de alta cúpula com EUA é um dos maiores do Brasil

13.05.26 14h41

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

WASHINGTON

Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores"

08.05.26 14h44

CASO EPSTEIN

Suposta carta de suicídio de Jeffrey Epstein é revelada por tribunal dos EUA; leia trecho

No conteúdo da suposta carta divulgada pela Justiça norte-americana, Jeffrey Epstein faz críticas às investigações conduzidas contra ele

07.05.26 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda