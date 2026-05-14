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Irã afirma que permitiu a travessia de 30 navios pelo Estreito de Ormuz

A notícia surge enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, que está em uma visita de estado à China, concordou com o líder Xi Jinping que o Estreito de Ormuz deve ser reaberto e que o país persa não pode ter uma arma nuclear

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira do Irã. (Foto: sina drakhshani / Unsplash)

Cerca de 30 navios comerciais foram autorizados a transitar pelo Estreito de Ormuz desde a noite de quarta-feira, 13, sob arranjos específicos iranianos, disse nesta quinta-feira, 14, um oficial da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, em inglês) à televisão estatal iraniana.

Teerã também começou a permitir que alguns navios chineses transitem por Ormuz após um entendimento sobre os protocolos de gestão para a via navegável, informou a agência de notícias Fars nesta quinta-feira, 14, citando uma fonte informada.

A notícia surge enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, que está em uma visita de estado à China, concordou com o líder Xi Jinping que o Estreito de Ormuz deve ser reaberto e que o país persa não pode ter uma arma nuclear.

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Em paralelo, o secretário adjunto do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã afirmou - na reunião de secretários de estados membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) - que o objetivo da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã é atingir a convergência asiática, chamando o conflito de "início de um ataque ao Sul Global".

"Esta é uma guerra expansionista e inerentemente imperialista destinada a estabelecer uma esfera de influência e domínio absoluto sobre os recursos energéticos do Golfo Pérsico para impedir o crescimento da Ásia e o surgimento de potências médias", acrescentou, segundo relatou a agência Isna.

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EUA/IRÃ/GUERRA/TRAVESSIA/NAVIOS/ORMUZ
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