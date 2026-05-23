Irã condiciona acordo com os EUA a cessar-fogo no Líbano

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, enviou uma mensagem oficial ao secretário-geral do Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, reafirmando que o governo iraniano não aceitará um acordo com os Estados Unidos que não inclua a interrupção das hostilidades em território libanês.

Em comunicado na rede social Telegram, Araqchi classificou a vinculação entre as negociações com Washington e o cessar-fogo no Líbano como um "princípio inquestionável".

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Segundo o chanceler, essa posição tem sido mantida desde o início das mediações regionais destinadas a reduzir as tensões entre a República Islâmica e o governo americano. O Irã afirma que a segurança do Líbano e o apoio ao Hezbollah são prioridades que não serão dissociadas das tratativas diplomáticas sobre os ativos congelados e o fim das agressões navais.

Araqchi revelou ainda detalhes da proposta apresentada por meio da mediação do Paquistão. "Na última proposta apresentada através do mediador paquistanês, com o objetivo de pôr um fim permanente e duradouro à guerra, foi enfatizada a necessidade da inclusão do Líbano no cessar-fogo", declarou o ministro na mensagem.

O posicionamento oficial ocorre em um momento de incerteza nas negociações, após o porta-voz do ministério, Ismail Baghaei, descrever o diálogo com os EUA como uma fase em que o país se encontra "muito perto e muito longe" de um consenso.

A declaração de Araqchi ao Hezbollah serve como uma garantia de alinhamento com seus aliados regionais, enquanto Washington pressiona por uma resolução que priorize a reabertura de rotas marítimas no Estreito de Ormuz.