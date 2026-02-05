Presidente de Taiwan diz que laços com os EUA estão sólidos

Os laços entre Taiwan e os Estados Unidos estão "sólidos como uma rocha", disse o presidente taiwanês, Lai Ching-te, nesta quinta-feira, 5, um dia após os presidentes Donald Trump e Xi Jinping conversarem por telefone sobre tópicos que incluíam o futuro da ilha autogovernada.

Xi, no primeiro telefonema com Trump desde novembro, alertou o presidente americano para ser "prudente" no fornecimento de armas para Taiwan, de acordo com um resumo da ligação fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

Trump disse que a ligação com Xi foi "excelente" e "minuciosa" em uma publicação na rede Truth Social. O presidente americano acrescentou que está ansioso para uma viagem à China em abril.

Trump também disse que a China está considerando comprar 20 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos na atual safra, acima das 12 milhões de toneladas do ano passado. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.