Ataque aéreo da Rússia contra a Ucrânia mata pelo menos 11 pessoas

A Rússia lançou um grande ataque aéreo contra a Ucrânia na madrugada desta terça-feira, 2. Pelo menos 11 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas. Há vítimas presas nos escombros de edifícios que foram bombardeados, segundo as autoridades locais.

Pelo menos quatro pessoas foram mortas em Kiev, que teve edifícios residenciais e outras estruturas civis atacados em oito distritos.

Em Dnipro, a ofensiva matou pelo menos seis pessoas. Um socorrista que tentava resgatar as vítimas foi morto em um segundo ataque ao mesmo local.

A capital da Ucrânia estava se preparando para uma nova ofensiva russa desde que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pediu para que a população ficasse atenta aos alertas de ataque aéreo.

As autoridades ucranianas têm pressionado as potências aliadas por mais mísseis de defesa aérea para combater os mísseis balísticos da Rússia. Fonte: Associated Press.