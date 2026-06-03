Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Suprema Corte dos EUA derruba medida e Alabama terá mapa eleitoral favorável aos republicanos

Estadão Conteúdo

A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu, nesta terça-feira, 2, que o Estado do Alabama utilize um mapa eleitoral que favorece os republicanos nas eleições legislativas deste ano. A medida derruba decisão da semana passada que considerava o plano de redesenho dos distritos intencionalmente discriminatório com a população negra.

A autorização vem após a liderança republicana do Estado recorrer ao Supremo americano. Este é o mais recente desdobramento em uma onda de redesenho de distritos incentivada pelo presidente Donald Trump para tentar manter a maioria republicana na Câmara nas eleições de novembro.

Agora, o Alabama pode trocar o mapa eleitoral atual, que tem dois distritos de maioria negra, por um mapa que tem apenas um, dando aos republicanos vantagem para reconquistar cadeiras.

Na semana passada, o Tribunal Federal de primeira instância determinou que o Alabama utilizasse o mesmo mapa eleitoral das eleições de 2024, que elegeram dois democratas negros para o Congresso. A população negra é maioria em dois dos sete distritos congressionais do Estado.

No mês passado, a Suprema Corte já havia anulado um distrito eleitoral de maioria negra na Louisiana e enfraquecido a Lei Federal dos Direitos de Voto. A decisão levou os republicanos em vários estados do sul, incluindo o Alabama, a remodelarem os distritos eleitorais com grandes populações minoritárias que elegeram democratas.

O impasse no Alabama não é novo. Em 2023, um grupo de juízes decidiu que um mapa elaborado por deputados estaduais republicanos afetava intencionalmente o voto dos cidadãos negros. O tribunal afirmou que o estado, onde cerca de 27% da população é negra, deveria ter dois distritos onde os eleitores negros fossem maioria. (Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

MAPA ELEITORAL

ALABAMA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Brasileira morre em acidente em safári na Namíbia; saiba mais detalhes

A turista participava de uma excursão pela região quando o veículo em que estava capotou, causando ferimentos fatais.

03.06.26 8h40

GUERRA

Trump e Netanyahu discordam sobre como encerrar guerra no Irã, mostra mídia internacional

Trump quer um acordo diplomático que reabra o Estreito de Ormuz, elimine o urânio enriquecido do Irã e ponha fim a um conflito que elevou os preços da energia e dividiu sua base política

02.06.26 17h02

suposta tentativa de atentado

Jantar interrompido por atirador é remarcado para julho com presença de Trump e mais segurança

O evento atrai centenas de jornalistas, celebridades e políticos dos dois principais partidos. Há décadas, ele é realizado no Washington Hilton

02.06.26 16h52

tecnologia

Trump assina ordem executiva na Casa Branca para promover inovação e segurança em IA avançada

O governo federal também terá acesso a modelos de fronteira - considerados modelos de IA altamente avançados e de larga escala - de forma antecipada

02.06.26 13h41

MAIS LIDAS EM MUNDO

INGLATERRA

Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade

29.06.24 17h03

MUNDO

Brasileira presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça

A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (06/01)

07.01.25 0h01

AGRESSÃO

Mulher é agredida por ciclista após discussão no trânsito em Portugal

Nas imagens, é possível ver que os dois trocam agressões, mas o ciclista consegue derrubar a mulher no chão e segue dando golpes na cabeça

30.05.26 8h02

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda