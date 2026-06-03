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Trump diz que acordo pode acontecer no fim de semana, mas que "tudo pode acontecer" com Irã

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que as negociações com o Irã para encerrar as hostilidades no Oriente Médio estão "indo muito bem" e que um acordo pode acontecer durante o fim de semana, em comentários para jornalistas nesta quarta-feira, 3.

"O Irã não pode ter armas nucleares sob hipótese alguma, não podemos deixar que isso aconteça", defendeu, ressaltando um dos principais pontos de divergência entre Washington e Teerã para alcançar um entendimento.

Segundo ele, é possível que o Irã esteja colaborando com os EUA na extração de material nuclear. "Eu quero obter o urânio enriquecido iraniano, iremos destruí-lo. O Irã já concordou em abrir mão de material nuclear. Nós iremos buscá-lo em algum momento num futuro não muito distante", detalhou.

Durante os comentários, no entanto, Trump deu sinais divergentes sobre o avanço nas conversas: afirmou que prefere "não aniquilar" Teerã e que, em teoria, o país persa está perto de assinar o acordo, mas alertou que "tudo pode acontecer" quando se lida com os iranianos e que é possível ficar mais duas ou três semanas sem notícias do país persa, ressaltando o ataque "bem agressivo" dos EUA contra o Irã na noite anterior.

Questionado sobre como define um cessar-fogo, o presidente americano disse que, "naquela parte do mundo", uma trégua significa que os disparos são feitos "de maneira mais moderada". Na ocasião, Trump afirmou que está tentando separar as questões do Irã e do Líbano, abordando também temas como abertura do Estreito de Ormuz e das hostilidades no Líbano.

Na avaliação dele, o bloqueio imposto pelos EUA contra o Irã tem mais impacto do que os bombardeios e nenhum navio conseguiu furar o bloqueio. "Estreito de Ormuz pode ser reaberto muito rapidamente quando o acordo for assinado", acrescentou.

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