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China: Xi Jinping viajará à Coreia do Norte na próxima semana, em primeira visita desde 2019

A viagem é o capítulo mais recente de uma série de movimentos da China para reforçar os laços com seu vizinho dotado de armas nucleares

Estadão Conteúdo
fonte

Líder chinês deve permanecer, pelo menos, até 2028 no poder (China/Us)

O presidente da China, Xi Jinping, viajará à Coreia do Norte na próxima semana, anunciaram os dois países nesta sexta-feira, 5, na primeira visita do líder chinês ao país em quase sete anos.

A viagem é o capítulo mais recente de uma série de movimentos da China para reforçar os laços com seu vizinho dotado de armas nucleares. Nos últimos anos, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se aproximou da Rússia, sobretudo ao enviar tropas e armamentos convencionais para apoiar a guerra contra a Ucrânia.

No último ano, porém, Kim também tem buscado melhorar as relações com a China - maior parceiro comercial da Coreia do Norte e principal fonte de ajuda ao país.

"À medida que a Coreia do Norte estreita laços com a Rússia, a China busca usar a viagem de Xi para reafirmar sua influência sobre Pyongyang e proteger seus interesses estratégicos no nordeste da Ásia", disse William Yang, analista do International Crisis Group.

Xi fará uma visita de Estado de segunda a terça-feira (dias 8 e 9), informaram em notas breves as agências de notícias estatais chinesa e norte-coreana. A última visita do líder chinês ocorreu em junho de 2019.

A viagem deverá servir para aprofundar os vínculos bilaterais e fortalecer a paz e a estabilidade regionais, afirmou hoje uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

"As tradicionais relações amistosas e de cooperação entre a China e a RPDC continuaram a se desenvolver de maneira sólida e estável, trazendo benefícios tangíveis para ambos os países e seus povos", disse a porta-voz Mao Ning, usando a sigla do nome oficial da Coreia do Norte.

A visita ocorre poucas semanas depois de Xi ter recebido, em rápida sucessão em Pequim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O programa nuclear da Coreia do Norte é, há anos, uma das principais preocupações dos Estados Unidos, que se opõem a ele. Por causa do desenvolvimento de armas nucleares e mísseis, a ONU impôs sanções econômicas ao país.

O anúncio da viagem ocorreu um dia após a Coreia do Norte revelar uma nova instalação para produzir material destinado a bombas nucleares. Acredita-se que seja uma planta de enriquecimento de urânio, embora o país não tenha confirmado.

Durante visita ao local, Kim anunciou planos de fortalecer as forças nucleares do país "em ritmo exponencial". Especialistas afirmam que a divulgação da instalação indica que Kim quis reforçar o status da Coreia do Norte como potência nuclear antes da visita de Xi.

Segundo esses especialistas, Kim busca reconhecimento internacional como Estado nuclear para exigir o fim das sanções. Eles avaliam que, mais adiante, o líder norte-coreano tentaria negociar com os EUA reduções de armamentos em troca de concessões, oferecendo uma renúncia parcial da capacidade nuclear do país.

Kim tem priorizado a expansão do arsenal nuclear desde que sua diplomacia de alto risco com Trump fracassou, em 2019.

Trump tem reiterado o desejo de retomar a diplomacia com Kim, mas o líder norte-coreano afirma que os EUA precisam primeiro abandonar a exigência de desnuclearização como condição prévia para conversas.

Analistas observarão se - e como - a China abordará durante a visita de Xi as pressões internacionais pela desnuclearização norte-coreana.

Xi e Kim se encontraram em Pequim em setembro do ano passado e prometeram apoio mútuo e cooperação ampliada. Kim estava na capital chinesa para participar de um desfile militar ao lado de outros líderes estrangeiros, incluindo Putin.

Rússia e China, ambos membros do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto, já frustraram tentativas dos EUA e de aliados de endurecer as sanções internacionais contra a Coreia do Norte, apesar dos testes de armamentos proibidos.

No encontro em Pequim no mês passado, Putin e Xi manifestaram oposição ao "isolamento em política externa, sanções econômicas, pressão militar e outros métodos de criação de ameaças à segurança" da Coreia do Norte, segundo comunicado do Kremlin.

Em sintonia com ideias de uma "nova Guerra Fria" e de um mundo multipolar, Kim vem defendendo uma política externa mais assertiva, ampliando laços com países em confronto com os Estados Unidos.

A viagem ao exterior é relativamente rara para Xi, que reduziu drasticamente sua agenda internacional desde a pandemia de covid-19. Sua última visita fora do país foi à Coreia do Sul, no outono passado, para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), quando se encontrou com Trump. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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