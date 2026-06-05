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Trump: Irã ainda tem drones e cerca de 21% a 22% da capacidade total de mísseis

Trump também comentou os motivos pelos quais acredita que o acordo tem demorado tanto a ser concluído

Estadão Conteúdo
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Donald Trump (Foto MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu que os iranianos ainda possuem alguns equipamentos militares - como drones e mísseis - e parte das fábricas de armamentos em operação, apesar das ofensivas americanas contra o país persa nos últimos três meses.

"Não quero dizer exatamente, maior parte das fábricas e recursos foram destruídos. Se eu tivesse que estimar em porcentual, diria que eles tem alguma capacidade restante de mísseis entre 21% a 22%", disse o republicano, em trecho de entrevista para o programa "Meet the Press", da NBC, divulgado nesta sexta-feira, 5. "São muitos, mas não tantos como tinham antes".

Trump também comentou os motivos pelos quais acredita que o acordo tem demorado tanto a ser concluído, apesar dos esforços diplomáticos e negociações em andamento. Segundo ele, é "difícil" para Teerã aceitar que está em uma situação complicada diante da pressão militar e econômica de Washington. "O Irã preza independência e está acostumado a se safar de assassinatos, sem lideranças fortes nos EUA ou no mundo para barrá-los", disse.

O republicano minimizou preocupações com a demora em encerrar o conflito. "Leva anos até fazermos coisas assim como fechar um acordo. Estou nisso há três meses, a guerra no Vietnã durou 29 anos. Se fosse um democrata, ninguém estaria reclamando disso", disse.

O programa completo "Meet the Press", da NBC, costuma ir ao ar nos domingos, por volta das 10h (de Brasília).

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