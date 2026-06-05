Câmara dos EUA aprova US$ 8 bilhões em empréstimos de defesa para a Ucrânia

A Câmara aprovou na quinta-feira, 5, uma legislação que ajudaria a Ucrânia e sancionaria segmentos-chave da economia russa, superando objeções de líderes republicanos que alertaram que o projeto de lei prejudicaria negociações destinadas a alcançar um resultado comparável, mas mais forte.

A legislação, patrocinada pelo deputado Gregory Meeks, D-N.Y., busca consolidar a assistência dos EUA à Ucrânia, fornecendo mais de US$ 1 bilhão em ajuda à segurança e reconstrução. Disponibilizaria outros US$ 8 bilhões para a defesa da Ucrânia por meio de empréstimos.

A votação de 226-195 é um sinal de impaciência com a abordagem do presidente Donald Trump à guerra e representa a segunda grande ruptura da política externa da Câmara com Trump nesta semana. No dia anterior, a Câmara, pela primeira vez, aprovou uma resolução de poderes de guerra destinada a interromper a ação militar dos EUA contra o Irã.

Os apoiadores conseguiram forçar a ação sobre o projeto de lei da Ucrânia reunindo 218 assinaturas em uma petição de descarregamento, uma ferramenta legislativa que permite que a maioria da Câmara efetivamente contorne a liderança.

Antes raramente bem-sucedidos, os membros da Câmara usaram a ferramenta de petição neste Congresso para aprovar projetos de lei sobre a liberação dos arquivos do governo sobre Jeffrey Epstein e para estender subsídios de saúde a muitos daqueles que obtêm cobertura de saúde através do Affordable Care Act, embora esta última medida tenha falhado no Senado.

A grande maioria dos republicanos se opôs à medida. O deputado French Hill, presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, disse que é um defensor firme da Ucrânia. No entanto, o republicano do Arkansas disse que a Câmara foi confrontada com uma medida falha e desatualizada que, na verdade, prevê menos financiamento para assistência à segurança da Ucrânia em comparação com o que o Congresso havia acordado como parte da política de defesa deste ano. Outra seção poderia levar a uma diminuição nos gastos com defesa por alguns membros da OTAN, ele alertou.

No final, 18 republicanos, 207 democratas e um independente votaram a favor do projeto de lei. A deputada democrata Ilhan Omar juntou-se a 194 republicanos votando contra.

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