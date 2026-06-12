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Memorando de entendimento EUA-Irã exige saída de Israel do Líbano, diz Hezbollah à Al Jazeera

Estadão Conteúdo

O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã exige a saída de Israel do território libanês, afirmou o membro do Hezbollah, Hussein Hajj Hassan, à Al Jazeera. A presença do Líbano nos termos do acordo foi confirmada também pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Hassan afirmou à agência de notícias árabe que o Hezbollah não vai aceitar "o retorno ao status quo" anterior aos ataques israelenses no início de março, declarando que Israel "não tem o direito de permanecer" em território libanês. O Irã declarou "claramente" que o Líbano está incluído no memorando de entendimento com os EUA, disse Hassan.

Araghchi confirmou o relato e afirmou que o acordo deve declarar o fim da guerra em todas as frentes. "O fim da guerra no Líbano significa a retirada de Israel das áreas ocupadas", frisou, em entrevista à TV estatal do Irã no fim da tarde desta sexta-feira, 12.

Durante a tarde, o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que os compromissos assumidos devem ser cumpridos, em uma publicação no X. "Sem 'se', sem 'mas', sem desculpas. Para o negócio fechado que temos pela frente, não há outro caminho".

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Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/ACORDO/ASSINATURA/ARAGHCHI/MEMORANDO
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