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Canadá e França assinam acordo de cooperação antes de cúpula do G7 na próxima semana

O líder canadense afirmou que tanto o Canadá quanto a França "estão determinados a agir dessa forma para fortalecer nossa autonomia estratégica"

Estadão Conteúdo

São Paulo, 12 - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o presidente da França, Emmanuel Macron, firmaram acordos de cooperação em diversos setores após uma reunião nesta sexta-feira, pouco antes da cúpula do G7 na próxima segunda-feira, 15. O encontro acontece diante das tensões entre Carney e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes da revisão do acordo comercial entre o Canadá, EUA e México, o USMCA.

De acordo com a Bloomberg, Carney e Macron concordaram em aprofundar a cooperação em defesa e indústria, além de firmar um acordo para compartilhar informações confidenciais nos setores de defesa, espaço, inteligência artificial (IA) e aeroespacial.

O líder canadense afirmou que tanto o Canadá quanto a França "estão determinados a agir dessa forma para fortalecer nossa autonomia estratégica em um mundo dominado por potências hegemônicas", enquanto Macron disse que os dois países "compartilham a mesma visão de mundo".

Mark Carney, que já criticou Trump e a postura dos Estados Unidos no passado, deve adotar tom mais moderado na cúpula do G7, que começa na próxima segunda-feira em Paris.

Daqui a pouco mais de um mês, no dia 1ª de julho, deve acontecer a revisão do acordo USMCA, que enfrenta resistência do presidente americano. Na quarta-feira, Trump declarou não ter interesse em renovar o USMCA, indicando insatisfação com os parceiros. Contudo, o tratado é extremamente importante para a economia canadense, levando em conta que cerca de 70% das suas exportações são destinadas aos EUA.

Diante das tarifas impostas pelos EUA, o Canadá estabeleceu a meta de dobrar as exportações para fora do país americano na próxima década. O Representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, afirma que as medidas retaliatórias do Canadá são um grande problema nas negociações.

*Com informações de Associated Press.

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G7/CANADÁ/FRANÇA/ACORDO DIPLOMÁTICO
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