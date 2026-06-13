Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump reposta mensagem do primeiro ministro paquistanês e eleva expectativa de acordo de paz

A mensagem do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, diz que um acordo de paz entre EUA e Irã está prestes a acontecer

Estadão Conteúdo

A expectativa de que um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã seja fechado ainda durante este final de semana cresceu na manhã deste sábado, 13. No início do dia (8h no horário Brasil), o governo do Paquistão avisou por meio das redes sociais que o acordo deve ser assinado num prazo de até 24 horas. Em seguida, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, repostou a mensagem no seu perfil na Truth Social.

A mensagem do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, diz que um acordo de paz entre EUA e Irã está prestes a acontecer. "Estamos mais próximos de um acordo de paz do que nunca antes. Com a finalização provavelmente esperada nas próximas 24 horas, o Paquistão está se preparando para a assinatura eletrônica do acordo de paz imediatamente depois, seguida por conversas em nível técnico na próxima semana", escreveu Sharif em postagem no seu perfil do X.

"Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irã por seu compromisso contínuo durante as negociações, e estendemos nossa sincera apreciação aos nossos irmãos na região por seu apoio. Estamos confiantes de que este histórico acordo de paz formará uma base sólida para uma paz duradoura", segue a postagem.

Na Truth Social, Trump fez a publicação às 11h de hoje e limitou-se a apresentar um "print" do post original feito no X por Sharif, sem acrescentar qualquer declaração.

Nesta sexta, 12, o presidente norte-americano acusou o governo iraniano de passar informações falsas sobre o acordo à imprensa do país. "Os termos que o Irã vazou para a imprensa de notícias falsas não têm nada a ver com os termos que foram acordados por escrito", escreveu Trump. O presidente também acusou o Irã de agir de má-fé nas negociações. "Com eles, não existe negociação de boa-fé", declarou.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária (IRGC) e fontes ligadas à equipe negociadora de Teerã afirmaram que o texto ainda depende de aprovação interna e desmentiram relatos de que a assinatura ocorreria no domingo, em Genebra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/IRÃ/GUERRA/EUA/PAZ/NEGOCIAÇÃO/PAQUISTÃO/TRUMP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política

Presidente cubano anuncia medidas após EUA ampliarem cerco com alvo na Unión Cuba-Petróleo

As medidas priorizam soberania alimentar e estímulos à produção, facilitação ao comércio exterior e do investimento

13.06.26 13h07

política

Ministro iraniano Araghchi deve viajar ao Paquistão para discutir acordo com os EUA

O ministro classificou o acordo como um meio de consolidar o que ele descreveu como o "sucesso do Irã no campo de batalha"

13.06.26 12h22

MUNDO

Astronautas que partirão em jornada à Lua poderão utilizar roupa de grife; saiba mais

Os planos atuais da NASA preveem Artemis 3 para 2027 e a Artemis 4 para 2028

13.06.26 8h39

ATENTADO

Atirador mata uma pessoa e fere dez no Texas, dias depois de atirar em policial

O suspeito, Victor Mata Villarreal, de 45 anos, já era procurado pelas autoridades quando começou a atirar contra policiais e transeuntes

13.06.26 8h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

bate-boca

Trump chama jornalista de 'fraude' e abandona entrevista nos EUA

Republicano questionou resultado das eleições de 2020 e criticou emissoras norte-americanas por suposta cobertura tendenciosa

08.06.26 19h30

MUNDO

União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Essa medida passará a valer em 3 de setembro e atinge em cheio a produção brasileira desses produtos

06.06.26 15h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda