Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Países de poder médio não devem competir por favores da América, diz premiê do Canadá

Estadão Conteúdo

Como parte de sua estratégia para, cada vez mais, afastar-se dos EUA e se alinhar à Europa, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reuniu-se neste sábado, 13, com seu homólogo irlandês, Micheál Martin. Ontem, já havia estado com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Após o encontro de hoje, Carney reforçou que países de poder médio "não devem competir por favores com a América". Ele lembrou que o Canadá e a União Europeia possuem, juntos, uma população que é mais do que o dobro da dos Estados Unidos, com uma economia de tamanho semelhante e um orçamento de defesa coletivo que é o dobro do da China.

Ele afirmou que nações menores podem multiplicar sua força ao se associarem com aliados que pensam de forma semelhante. "Em um mundo de rivalidade entre grandes potências, os poderes médios têm uma escolha - competir por favores ou se unir para criar um terceiro caminho com impacto", disse o líder canadense.

Carney já havia feito comentários semelhantes no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, quando condenou a coerção por grandes potências sobre países menores.

O líder canadense descreveu seu país e a Europa como uma "força para o bem porque salvaguardamos os valores dos direitos humanos, dignidade e pluralismo que nosso povo preza. Juntos, somos um dos maiores blocos econômicos, culturais, tecnológicos, financeiros e militares do mundo".

"A nova ordem mundial será construída começando pela Europa", completou Carney, reiterando ainda que o Canadá é o mais europeu dos países não europeus".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Canadá

Irlanda

Mark Carney

Martin

reunião
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Países de poder médio não devem competir por favores da América, diz premiê do Canadá

13.06.26 15h11

conflito

O que você precisa saber sobre um possível acordo para pôr fim à guerra entre Irã, Israel e EUA

Apesar do otimismo, a Casa Branca não respondeu a questionamentos sobre o estágio das negociações

13.06.26 13h41

conflito

Trump reposta mensagem do primeiro ministro paquistanês e eleva expectativa de acordo de paz

A mensagem do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, diz que um acordo de paz entre EUA e Irã está prestes a acontecer

13.06.26 13h17

política

Presidente cubano anuncia medidas após EUA ampliarem cerco com alvo na Unión Cuba-Petróleo

As medidas priorizam soberania alimentar e estímulos à produção, facilitação ao comércio exterior e do investimento

13.06.26 13h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

bate-boca

Trump chama jornalista de 'fraude' e abandona entrevista nos EUA

Republicano questionou resultado das eleições de 2020 e criticou emissoras norte-americanas por suposta cobertura tendenciosa

08.06.26 19h30

MUNDO

União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Essa medida passará a valer em 3 de setembro e atinge em cheio a produção brasileira desses produtos

06.06.26 15h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda