Países de poder médio não devem competir por favores da América, diz premiê do Canadá

Como parte de sua estratégia para, cada vez mais, afastar-se dos EUA e se alinhar à Europa, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reuniu-se neste sábado, 13, com seu homólogo irlandês, Micheál Martin. Ontem, já havia estado com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Após o encontro de hoje, Carney reforçou que países de poder médio "não devem competir por favores com a América". Ele lembrou que o Canadá e a União Europeia possuem, juntos, uma população que é mais do que o dobro da dos Estados Unidos, com uma economia de tamanho semelhante e um orçamento de defesa coletivo que é o dobro do da China.

Ele afirmou que nações menores podem multiplicar sua força ao se associarem com aliados que pensam de forma semelhante. "Em um mundo de rivalidade entre grandes potências, os poderes médios têm uma escolha - competir por favores ou se unir para criar um terceiro caminho com impacto", disse o líder canadense.

Carney já havia feito comentários semelhantes no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, quando condenou a coerção por grandes potências sobre países menores.

O líder canadense descreveu seu país e a Europa como uma "força para o bem porque salvaguardamos os valores dos direitos humanos, dignidade e pluralismo que nosso povo preza. Juntos, somos um dos maiores blocos econômicos, culturais, tecnológicos, financeiros e militares do mundo".

"A nova ordem mundial será construída começando pela Europa", completou Carney, reiterando ainda que o Canadá é o mais europeu dos países não europeus".