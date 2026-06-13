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Presidente cubano anuncia medidas após EUA ampliarem cerco com alvo na Unión Cuba-Petróleo

As medidas priorizam soberania alimentar e estímulos à produção, facilitação ao comércio exterior e do investimento

Estadão Conteúdo
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Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Foto: @diazcanelb)

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunciou em uma entrevista à imprensa do País, na última sexta-feira, 12, que o governo prepara novas medidas para dinamizar a economia, em meio ao agravamento dos bloqueios dos Estados Unidos.

O pacote de ações inclui ajustes no modelo de gestão econômica para combinar incentivos, mais autonomia para municípios e empresas estatais, além de um enxugamento do aparato burocrático.

As medidas priorizam soberania alimentar e estímulos à produção, facilitação ao comércio exterior e do investimento (inclusive de cubanos no exterior), além de avanço em energias renováveis e mobilidade elétrica. Também estão previstos mudanças fiscais e monetárias para evitar o financiamento de ineficiências e a substituição gradual de subsídios a produtos por apoio direcionado a pessoas vulneráveis.

O anúncio aconteceu um dia depois de o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA ampliar o cerco contra a ilha, com anúncio da inclusão da empresa estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (Cupec) na Lista de Nacionais Especialmente Designados.

"Enquanto o povo cubano sofre com a escassez de combustível e apagões devido a décadas de subinvestimento em infraestrutura essencial, os líderes comunistas de Cuba têm desviado recursos energéticos para encher seus próprios bolsos", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na quinta-feira, 11, sem revelar provas.

O governo Trump continuará a atingir a capacidade de Cuba de utilizar o comércio de energia com o intuito de promover sua agenda corrupta e seu aparato de segurança repressivo, afirmou Rubio.

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