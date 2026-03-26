Suposta ossada humana é encontrada no meio da rua no Umarizal, em Belém

Uma suposta ossada humana foi encontrada na noite desta quinta-feira (26) no meio da rua, no bairro do Umarizal, em Belém. O caso ocorreu na travessa Manoel Evaristo com a rua Curuçá.

A situação chamou a atenção de moradores e de pessoas que passavam pelo local.

De acordo com informações iniciais de testemunhas, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar os primeiros procedimentos no local.

A ossada encontrada apresenta características semelhantes a um braço. Ainda não há confirmação sobre a origem do material.