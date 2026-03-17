Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rubio defende mudanças drásticas em Cuba diante de aprofundamento de crise energética

Estadão Conteúdo

O secretário de Estado, Marco Rubio, que tem ascendência cubana, disse que Cuba "tem uma economia que não funciona dentro de um sistema político e governamental".

"Eles não conseguem consertar isso", afirmou Rubio nesta terça-feira. "Então eles precisam mudar drasticamente", disse o representante do governo americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado para que o líder cubano Miguel Díaz-Canel deixe o cargo, enquanto segue negociando com Havana. Nesta terça-feira, o chefe do Executivo americano afirmou que o país caribenho está conversando com Rubio. "Faremos algo muito em breve", disse.

Autoridades cubanas relataram na segunda-feira um apagão em toda a ilha de cerca de 11 milhões de habitantes, enquanto suas crises energética e econômica se aprofundam. O Ministério de Energia e Minas informou no X que houve uma "desconexão completa" do sistema elétrico do país e estava investigando o ocorrido. Segundo o governo, não houve falhas nas unidades que estavam em operação no momento do colapso da rede.

Foi o terceiro grande apagão nos últimos quatro meses e, segundo o jornal digital cubano Havana Times, o sexto em todo o país nos últimos 18 meses.

Com informações da Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Cuba

Marco Rubio

crise energética
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Rússia fornece inteligência para Irã atacar alvos americanos no Oriente Médio, diz jornal

O jornal indica que Moscou tem expandido o compartilhamento de inteligência e cooperação militar com Teerã

17.03.26 19h57

MUNDO

Porta-aviões dos EUA, utilizado na guerra contra Irã, terá que passar por manutenção em porto

O Gerald R. Ford é o porta-aviões mais novo dos EUA e o maior do mundo

17.03.26 19h17

Hassett diz que Guerra contra Irã acabará 'em breve' e apoia encontro entre Trump e Xi Jinping

17.03.26 19h04

conflito

Irã confirma a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional

Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do país desde que o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, foi morto

17.03.26 18h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda