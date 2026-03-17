Rubio defende mudanças drásticas em Cuba diante de aprofundamento de crise energética

O secretário de Estado, Marco Rubio, que tem ascendência cubana, disse que Cuba "tem uma economia que não funciona dentro de um sistema político e governamental".

"Eles não conseguem consertar isso", afirmou Rubio nesta terça-feira. "Então eles precisam mudar drasticamente", disse o representante do governo americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado para que o líder cubano Miguel Díaz-Canel deixe o cargo, enquanto segue negociando com Havana. Nesta terça-feira, o chefe do Executivo americano afirmou que o país caribenho está conversando com Rubio. "Faremos algo muito em breve", disse.

Autoridades cubanas relataram na segunda-feira um apagão em toda a ilha de cerca de 11 milhões de habitantes, enquanto suas crises energética e econômica se aprofundam. O Ministério de Energia e Minas informou no X que houve uma "desconexão completa" do sistema elétrico do país e estava investigando o ocorrido. Segundo o governo, não houve falhas nas unidades que estavam em operação no momento do colapso da rede.

Foi o terceiro grande apagão nos últimos quatro meses e, segundo o jornal digital cubano Havana Times, o sexto em todo o país nos últimos 18 meses.

Com informações da Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast