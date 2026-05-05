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Republicanos preveem destinar US$ 1 bi para segurança na Casa Branca e salão de Trump

A medida ganhou impulso após a acusação contra Cole Tomas Allen, suspeito de tentar assassinar Trump

Estadão Conteúdo
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa no Salão Leste da Casa Branca, em Washington, acompanhado do vice-presidente JD Vance (e), do secretário de Estado, Marco Rubio, e do secretário de Defesa, Pete Hegseth, neste sábado, 21 de junho de 2025 (Foto: CARLOS BARRIA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Senadores republicanos incluíram US$ 1 bilhão para reforçar a segurança da Casa Branca em um projeto de lei voltado a financiar agências de fiscalização imigratória, ampliando o apoio ao plano do presidente dos EUA, Donald Trump, de construir um salão de festas.

A medida ganhou impulso após a acusação contra Cole Tomas Allen, suspeito de tentar assassinar Trump durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em 25 de abril, no hotel Washington Hilton.

O texto, divulgado na noite de segunda-feira, 4, destina os recursos ao Serviço Secreto para "ajustes e atualizações de segurança" relacionados ao projeto do salão. A proposta prevê que o dinheiro não poderá ser usado para itens que não sejam de segurança. A dotação faz parte de um pacote maior voltado ao financiamento do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e da Patrulha de Fronteira.

Após o Congresso aprovar em 30 de abril uma lei bipartidária para custear o restante do Departamento de Segurança Interna depois de uma paralisação recorde, republicanos recorreram a uma manobra orçamentária partidária para tentar avançar sozinhos com os recursos destinados ao ICE e à Patrulha. A Câmara ainda não apresentou sua versão, e o Senado deve começar a votar a proposta na próxima semana.

O porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle, elogiou a inclusão da verba, classificando o empreendimento como "atrasado" e dizendo que ela dará ao Serviço Secreto os recursos necessários para "blindar total e completamente" o complexo, além de apoiar outras missões do órgão.

Ainda não está claro como os US$ 1 bilhão seriam aplicados. Em documentos judiciais, a Casa Branca afirmou que o projeto na Ala Leste será "fortemente fortificado", com abrigos antibomba, instalações militares e uma unidade médica sob o prédio. Trump também defendeu que o espaço tenha vidro à prova de balas e capacidade de repelir ataques de drones.

A Câmara ainda não apresentou sua versão, e o Senado deve começar a votar a proposta na próxima semana.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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