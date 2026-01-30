Capa Jornal Amazônia
EUA: ex-âncora da CNN é preso por cobertura de protestos em Minneapolis, diz advogado

Na ocasião, ele entrou em uma igreja de Minnesota e gravou manifestantes em meio a um protesto contra o ICE

Estadão Conteúdo

O jornalista Don Lemon, ex-âncora da CNN, foi preso na quinta-feira, 29, por sua cobertura dos protestos em Minneapolis, no Estado de Minnesota, onde manifestações contra a repressão à imigração em todo os Estados Unidos têm ocorrido, disse seu advogado nesta sexta-feira, 30.

"Don Lemon foi detido por agentes federais na noite passada em Los Angeles", afirmou, por meio de um comunicado. "Seu trabalho em Minneapolis, protegido pela Constituição, não foi diferente do que ele sempre fez."

Na ocasião, ele entrou em uma igreja de Minnesota e gravou manifestantes em meio a um protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) que interromperam um culto, num incidente que aumentou as tensões entre residentes e a administração Trump.

Segundo o advogado Abbe Lowell, que representa o jornalista, Lemon foi detido por agentes federais em Los Angeles, na quinta-feira, onde estava cobrindo o Grammy Awards.

Não está claro quais acusações Lemon enfrenta pelo protesto de 18 de janeiro. Lemon foi detido sob a acusação de violar a lei federal durante o protesto na igreja, em um caso rejeitado na semana passada por um juiz, informou o New York Times.

Lemon, que foi demitido pela CNN em 2023, disse que não tem afiliação com a organização que entrou na igreja e que estava lá como jornalista documentando os manifestantes.

Um advogado de direitos civis e outras duas pessoas envolvidas no mesmo protesto foram presos na semana passada. Os promotores os acusaram de violações de direitos civis por interromper um serviço na Cities Church em St. Paul, onde um funcionário local do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos atua como pastor.

"Don é jornalista há 30 anos, e seu trabalho protegido pela constituição em Minneapolis não foi diferente do que ele sempre fez," disse Lowell em um comunicado. "A Primeira Emenda existe para proteger jornalistas cuja função é iluminar a verdade e responsabilizar aqueles no poder".

Lowell acrescentou que "ele lutará vigorosa e completamente contra essas acusações no tribunal". (Com agências internacionais).

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

