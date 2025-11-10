Bebê é abandonada dentro de balde em Ananindeua; mãe é localizada e presa em flagrante

ma mulher foi presa em flagrante após abandonar a própria filha recém-nascida dentro de um balde, na madrugada desta segunda-feira (10), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu na rua José Marcelino de Oliveira, no centro do município.

A bebê foi encontrada com vida e levada para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no bairro do Umarizal, em Belém, onde permanece internada sob cuidados médicos.

Segundo informações da Polícia Civil, por volta das 10h desta segunda-feira, as equipes de plantão da Seccional de Ananindeua tomaram conhecimento de que uma recém-nascida havia sido abandonada na porta de uma residência, ainda com o cordão umbilical.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o local e iniciaram diligências para coletar imagens de câmeras de segurança e outros elementos que ajudassem a identificar o responsável pelo abandono de recém-nascido.

As imagens obtidas mostram o momento em que uma mulher passa pela via carregando o balde. Às 2h54, ela aparece caminhando com o recipiente nas mãos, desaparece do alcance das câmeras e retorna minutos depois sem a criança. A mulher tenta cobrir o rosto com uma toalha.

Com base nas filmagens e em diligências complementares, a polícia identificou e prendeu a suspeita em flagrante. Ela foi levada à Seccional de Ananindeua. A mulher foi identificada como Keila Brito de Oliveira, que, segundo a polícia, admitiu ser a mãe da recém-nascida.

A suspeita relatou aos policiais que realizou o parto sozinha em casa e, em seguida, decidiu embalar a criança e deixá-la em frente a uma residência, dentro de uma mochila. Após a prisão, Keila foi encaminhada à UPA para receber atendimento médico e avaliação do seu estado de saúde.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) e o Conselho Tutelar de Ananindeua afirmaram que ainda não foram acionados oficialmente sobre o caso.

“A criança está sob responsabilidade do Estado, e os órgãos da Prefeitura de Ananindeua permanecem à disposição para adotar as medidas cabíveis, caso sejam acionados”, informou a pasta.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará também confirmou que a bebê permanece internada e, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não pode divulgar informações sobre o estado de saúde da paciente.