Irã: autoridades dizem que país está em "total prontidão para responder a qualquer ameaça"

O conselheiro do líder supremo do Irã Ali Shamkhani disse que o País está em "total prontidão para responder a qualquer ameaça" e responderá a qualquer movimento hostil de inimigos receberá "resposta proporcional, eficaz e dissuasiva".

A declaração feita à televisão libanesa Al Mayadeen se dá depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que há uma "grande armada" se dirigindo para o Irã neste momento e que é ainda maior que a da Venezuela. "Espero que possamos fazer um acordo com o Irã, mas, se não fizermos, veremos o que acontece", disse o republicano.

Questionado sobre a crescente presença militar de forças estrangeiras nas águas regionais, Shamkhani disse que o movimento não equivale a superioridade militar. "Esta região é nossa casa", respondeu, acrescentando que o Irã está totalmente familiarizado com a geografia local.

O chefe do Exército iraniano, Amir Hatami, reiterou o poderio militar do País, segundo informações da agência estatal do país Irna. "Hoje nosso poder de mísseis, nosso poder de defesa aérea e outras dimensões do nosso poder defensivo estão em uma posição melhor e mais elevada do que antes da guerra imposta de 12 dias", disse em referência ao conflito com Israel em junho do ano passado.

O militar afirmou que mesmo a Rússia não teria a expertise do Irã. "Confrontamos toda a ciência e tecnologia do inimigo e a guerra híbrida. Identificamos seus pontos fortes e fracos, e também reconhecemos os nossos", completou.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast