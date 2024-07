Ilha do Marajó: descubra as belezas e encantos deste paraíso amazônico

O arquipélago do Marajó é considerado a maior ilha fluviomarítima do mundo. Localizado no norte do Pará, o Marajó é um dos principais destinos das férias de turistas que visitam o Estado, especialmente durante o verão amazônico. A ilha oferece uma combinação única de paisagens deslumbrantes com fazendas e praias paradisíacas. O local possui o maior rebanho de bubalinos (búfalos) do Brasil, com mais de 460 mil animais, conforme levantamento da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Além disso, é um arquipélago conhecido pelo famoso queijo do Marajó.

Como chegar ao Marajó?

Para chegar ao Marajó, os passageiros têm opções de barcos, navios, lanchas e catamarãs. Nos navios que saem de Belém, as passagens para quem opta pelas redes custam em média R$ 100 a R$ 130; nas suítes, as passagens podem variar de R$ 360 (valor unitário) a R$ 1.650 (para 5 pessoas).

A compra pode ser realizada pela internet ou diretamente no Terminal Hidroviário de Belém. Já para aqueles que escolhem fazer a travessia de lancha, o valor está custando em média R$ 67 por pessoa.

Soure

Localizada na parte noroeste da Ilha do Marajó, o município de Soure é uma pequena cidade encantadora que combina arquitetura colonial com uma atmosfera acolhedora. Ao passear por suas ruas tranquilas, é possível sentir-se imerso na história e na cultura local. A Praça do Carmo, o principal ponto de encontro da cidade, é o local onde se pode apreciar a bela Igreja do Carmo e desfrutar da animada feira de artesanato.

Praia do Pesqueiro: Uma das mais conhecidas e frequentadas, oferece uma paisagem deslumbrante com suas águas calmas e dunas de areia branca. Possui boa infraestrutura com barracas de comidas típicas.

Praia do Garrote: Uma praia mais rústica e menos explorada, ideal para quem busca um contato mais íntimo com a natureza. As águas são calmas, e a vegetação ao redor é exuberante.

Praia da Barra Velha: Caracterizada por suas águas calmas e areias finas, essa praia é perfeita para caminhadas longas e momentos de relaxamento.

Salvaterra

Salvaterra é uma cidade na região leste da ilha que combina belas paisagens naturais com a rica cultura marajoara. No centro da cidade tem a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, uma construção histórica que remonta ao século XVIII. Oportunidade de visitar o Mercado Municipal e experimentar os sabores autênticos da culinária marajoara, entre eles, o queijo do marajó e a carne de búfala.

Praia de Joanes: Situada na vila de Joanes, essa praia é famosa por suas ruínas históricas. A paisagem é belíssima, com coqueirais e águas claras.

Praia de Araruna: Uma praia mais tranquila e isolada, ideal para quem busca paz e contato direto com a natureza. A beleza natural da região é um dos grandes atrativos.

Praia Grande: Uma das praias mais populares de Salvaterra, conhecida por sua extensa faixa de areia branca e águas tranquilas. É ideal para banhos, caminhadas e piqueniques.

Breves

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o município de Breves é o maior e mais populoso da Ilha do Marajó. Com uma rica cultura e uma variedade de atrações, a cidade oferece opções como o Mercado Municipal; o Palácio Floriano Pinto Gonçalves, onde funciona atualmente a Prefeitura Municipal de Breves, construído por volta de 1904.

A cidade também é composta por uma belíssima e atrativa orla para os visitantes que gostam de curtir estabelecimentos às margens do rio. Além disso, a Igreja Matriz da Nossa Senhora de Santana, que dá nome a festividade mais conhecida da região, realizada em julho, possui uma arquitetura secular deslumbrante.

Balneário Mamajó: muito frequentado pelos locais na época de veraneio. O local possui uma boa estrutura para os turistas e dispõe de área de lazer com bar e quiosques.

Marajó Park Club: é atualmente o maior e mais moderno espaço de lazer de Breves. Ele possui ótima infraestrutura, com piscinas, tobogãs, brinquedos, quadra de esportes, lanchonete, lojas etc.

Rio Parauaú: fica na orla de Breves. Ele é um rio extenso e navegável em todo o seu percurso. A Prainha é o principal local de banho dos moradores. Esse local também é bastante usado por donos de lanchas e jet-skis.

Demais cidades da Ilha do Marajó

- Anajás

- Bagre

- Cachoeira do Arari

- Chaves

- Curralinho

- Gurupá

- Melgaço

- Muaná

- Oeiras do Pará

- Ponta de Pedras

- Portel

- Santa Cruz do Arari

- São Sebastião da Boa Vista

