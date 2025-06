Posso pagar mensalidade escolar e conta de luz com Pix Automático? Saiba mais

O Banco Central (BC) lançou de maneira formal, nesta quarta-feira (04/06), o Pix Automático, funcionalidade que vai permitir o pagamento automático de contas recorrentes com débito direto na conta. A ferramenta começa a operar no país a partir do dia 16 de junho.

A novidade do Pix funciona de forma quase semelhante ao débito automático tradicional, mas com a infraestrutura do Pix e padronização definida pelo Banco Central. O modelo dispensa convênios bilaterais com bancos.

Com isso, algumas dúvidas são bastante recorrentes sobre quais contas poderão ser pagas e se há alguma restrição de cobranças. Saiba mais a seguir:

Qual a finalidade do Pix Automático?

Tal modalidade foi desenvolvida para permitir que consumidores autorizem, de uma única vez, o pagamento de contas regulares de água, telefone, academias, condomínios, assinaturas, planos de saúde e seguros em geral. Todas as cobranças são feitas diretamente pelas empresas e os valores debitados automaticamente, conforme as condições definidas previamente.

VEJA MAIS:



Posso pagar mensalidades escolares e conta de luz no Pix Automático?

Sim. Dentre as contas mensais que podem ser pagas com o Pix automático estão inclusas mensalidades de escolas e a conta de luz.

O objetivo da nova funcionalidade, segundo o Banco Central, é manter estes tipos de pagamentos cotidianos, realizados todo mês, cadastrados de forma automática, com mais praticidade e menos risco de inadimplências.

Como funciona?

A empresa oferece o Pix Automático como opção de pagamento;

O consumidor autoriza, no aplicativo do banco, o débito recorrente e define regras como valor máximo e uso de limite de créditos;

Antes de cada vencimento, o banco do pagador notifica o cliente e agenda a cobrança e débito na conta;

No dia, o pagamento é executado automaticamente, respeitando os parâmetros pré- estabelecidos

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)