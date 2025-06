O que é o Pix Automático? Entenda a nova função que estreia no dia 16

O Banco Central anunciou que o Pix Automático, uma nova função do sistema de pagamentos instantâneos, começará a operar oficialmente em 16 de junho de 2025. A apresentação formal está marcada para o dia 4 de junho, em um evento realizado em São Paulo, com a presença do presidente da instituição, Gabriel Galípolo.

O objetivo do Pix Automático é simplificar o pagamento de despesas recorrentes, como mensalidades escolares, taxas de condomínio, assinaturas, planos de saúde e contas de serviços essenciais. A proposta é ampliar ainda mais o uso do Pix, oferecendo uma alternativa ao tradicional débito automático, mas com menos burocracia e maior abrangência, especialmente para pequenos negócios.

Pix Automático e Pix Recorrente: quais as diferenças?

Embora semelhantes, os dois não são a mesma coisa. O Pix Recorrente, já disponível em algumas instituições financeiras, permite que o próprio usuário programe transferências periódicas de valores fixos para datas pré-estabelecidas, com a necessidade de autorizar cada agendamento.

Por outro lado, o Pix Automático vai além: as empresas enviam uma solicitação para que o cliente autorize débitos automáticos, que podem variar em valor e data, dependendo do serviço contratado. Ele se assemelha bastante ao débito automático tradicional, mas com um diferencial: não exige acordos prévios entre bancos e empresas, o que deve facilitar o acesso e adesão de negócios de menor porte.

Como será na prática?

Para os consumidores:

Ao contratar um serviço, o cliente receberá, pelo aplicativo do seu banco, um pedido de autorização para realizar os pagamentos de forma recorrente. Se concordar, os valores serão debitados automaticamente, conforme o que foi combinado, sem necessidade de aprovar cada pagamento individualmente. O consumidor terá total controle, podendo cancelar ou ajustar a autorização sempre que quiser.

Para as empresas:

Empresas de todos os portes poderão utilizar o Pix Automático para fazer cobranças frequentes. Elas enviam uma solicitação ao cliente e, uma vez que ele aprove, passam a receber os pagamentos de forma automática. O Banco Central aposta que essa inovação pode ajudar a reduzir os índices de inadimplência e proporcionar uma gestão financeira mais previsível para os negócios.

Para os bancos:

As instituições financeiras terão que disponibilizar essa funcionalidade em suas plataformas. Desde fevereiro, o Banco Central realizou uma fase de testes, que será encerrada no dia 6 de junho, justamente para assegurar que o sistema opere de forma segura e integrada.

Perguntas mais comuns

É seguro?

Sim. O Pix Automático seguirá todos os protocolos de segurança já presentes no Pix tradicional: criptografia, autenticação e possibilidade de rastreamento de todas as operações. Além disso, só será ativado mediante autorização explícita do cliente, que pode revogar quando quiser.

Vai ter cobrança de taxa?

Para pessoas físicas, o serviço será gratuito. Já as empresas poderão ter que arcar com tarifas, dependendo das políticas da instituição financeira onde recebem os pagamentos.

Quem pode usar?

Qualquer pessoa física poderá usar o Pix Automático como pagador. Já como recebedor, a funcionalidade será exclusiva para pessoas jurídicas, sendo ideal para quem realiza cobranças frequentes, como escolas, academias, prestadores de serviços e empresas de assinatura.

Como ativar?

A empresa envia um pedido de autorização, que o cliente recebe no aplicativo do banco. Se aceitar, os pagamentos passarão a ser feitos automaticamente, de acordo com as condições estabelecidas.

É possível cancelar?

Sim. O cliente pode cancelar a autorização a qualquer momento, diretamente pelo aplicativo do banco.

Precisa de chave Pix?

Não obrigatoriamente. O Pix Automático pode ser realizado utilizando os dados bancários convencionais, como número da conta e agência, sem a necessidade de uma chave Pix.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia