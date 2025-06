Chocolat Xingu em Altamira: maior festival de chocolate da américa latina acontece em junho

De 26 a 29 de junho, Altamira irá sediar mais uma edição do Chocolat Xingu, um dos maiores festivais de chocolate e cacau da América Latina. Durante os dias do festival, o Centro de Eventos Vilmar Soares será palco de uma intensa programação, que terá entrada gratuita e irá reunir produtores, chefs, chocolatiers, pesquisadores e visitantes em uma celebração da cultura cacaueira amazônica.

“O Chocolat Xingu é mais do que um evento gastronômico. É uma plataforma de valorização da floresta, das comunidades e do potencial produtivo da Amazônia. Queremos mostrar ao mundo que é possível gerar desenvolvimento com sustentabilidade”, afirma Marco Lessa, idealizador do festival.

A grande novidade deste ano é a chamada Área da Floresta, que é um espaço dedicado a apresentar como a tecnologia pode colaborar com uma produção de cacau mais eficiente, inovadora e ambientalmente responsável. Na programação gastronômica, um dos destaques será a presença da chef brasileira Janaína Torres Rueda, eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo em 2024 pelo prestigiado ranking The World’s 50 Best Restaurants. Janaína é reconhecida mundialmente por sua abordagem inclusiva e inovadora da culinária brasileira e comanda em São Paulo o premiado restaurante A Casa do Porco.

A programação do festival ainda deve incluir experiências sensoriais, esculturas de chocolate ao vivo, exposições sobre a história do cacau, atrações culturais e um espaço infantil, o “Chocoland”, além de um show cooking, que terá a presença de grandes nomes da gastronomia como Lucas Corazza, Janaina Torres, Mariana Corbetta, Léo Modesto, Flávio Amoedo, Carlos Ribeiro, Lionel Ortega, Rita Aguiar, Elder e Nalva.

O evento também reunirá especialistas, produtores e representantes de instituições para discutir os desafios econômicos, sociais e ambientais da cacauicultura no Pará.

O Chocolat Xingu é realizado pelo Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca, em parceria com a Prefeitura Municipal de Altamira. O evento é financiado pelo Funcacau e conta com a organização da MVU Empreendimentos, ele movimenta diversos setores da economia local, como turismo, comércio, agricultura e serviços, reforçando o posicionamento da região como polo estratégico de produção e inovação.