Pará recebe Feira do Cacau e Chocolate Amazônia de 5 a 8 de junho

O Pará, maior produtor de cacau do Brasil, vai sediar, entre os dias 5 e 8 de junho, a Feira do Cacau e Chocolate Amazônia & Flor Pará. O evento será realizado no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, na capital paraense, e ainda contará com a realização do Fórum da Cacauicultura, que terá como tema "A cacauicultura amazônica e sustentável diante das mudanças climáticas".

"O principal objetivo da feira é promover o chocolate produzido na Amazônia e suas qualidades, fomentar e fortalecer negócios da cacauicultura na região e no país, além de promover o fortalecimento e incentivo às tecnologias em todas as etapas de produção até a verticalização da cadeia produtiva. Assim como mostrar ao mundo a produção sustentável do cacau na Amazônia", destaca a Presidente da Câmara setorial do Cacau-PA e coordenadora de Projetos Estratégicos do Senar, Maria Goreti Gomes.

Com organização do Governo do Estado do Pará e do Sistema Faepa/Senar, a feira vai reunir expositores, marcas locais, nacionais e internacionais, incluindo representantes de outros países que integram a região amazônica. Além disso, a programação técnica contará com painéis e palestras sobre inovação, bioeconomia e sustentabilidade, reunindo nomes de peso nacional e internacional. A expectativa é que o evento receba um público de 200 mil pessoas.

Feira do Cacau e Chocolate Amazônia (Divulgação)

Com estandes criativos e diferenciados, o evento deste ano traz um olhar mais estratégico de práticas e modelos econômicos inovadores da região amazônica, alinhando-se às temáticas da COP 30, que será realizada no mês de novembro, em Belém.

"Queremos mostrar que o nosso foco é sustentabilidade, com destaque para o modelo agroflorestal adotado na produção de cacau no Pará, que combina alta produtividade com preservação ambiental. A feira trabalha na linha do uso de materiais reciclados, sacolas do evento, materiais dos estandes e camisas. Além disso, serão debatidos temas como produção sustentável e inovação evidenciando o compromisso do Pará com o desenvolvimento sustentável", afirma Maria Gooreti Gomes.

Concurso de Melhor Chocolate Paraense

A Feira do Cacau e Chocolate Amazônia vai premiar o melhor chocolate produzido no estado do Pará, com o objetivo de valorizar a produção artesanal e fortalecer a cadeia produtiva local com foco em qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade.

O Concurso do Melhor Chocolate Paraense será dividido em três categorias: Chocolate Intenso: chocolate de 65% a 90% cacau, onde o vencedor levará o prêmio no valor de R$ 3 mil; Chocolate ao Leite: chocolate de 35% a 65% cacau, com prêmio de R$ 2 mil e Produto Inovação: mínimo de 30% de amêndoas ou ingredientes provenientes de amêndoas do gênero Theobroma, com premiação no valor de R$ 1 mil.

Visitantes terão a oportunidade de conhecer amostras produzidas com chocolate da região (Divulgação/Faepa/Senar)

Para participar, é obrigatório que a empresa ou comerciante seja expositor da Feira do Cacau e Chocolate 2025. Cada empresa poderá inscrever até dois produtos (amostras) por categoria, desde que os produtos atendam às especificações descritas.

Flor Pará

A programação do evento também vai garantir destaque à cadeia produtiva das flores amazônicas. A Flor Pará visa valorizar o crescimento da floricultura na região, destacando o cultivo de espécies nativas como antúrios, helicônias e orquídeas, desenvolvido tanto por grandes produtores quanto por agricultores familiares. A atividade representa uma alternativa promissora de investimento e geração de renda em todo o Estado.

Evento será realizado no Hangar, entre os dias 5 e 8 de junho (Divulgação)

"Evento é uma forma de valorizar toda a biodiversidade da nossa região e despertar um mercado potencial. A produção de flores pode ajudar a diversificar a economia da região, reduzindo a dependência de atividades extrativistas e promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e promovendo uma identidade da floricultura amazônica", explica Maria Goreti Gomes.

Confira a programação completa:

Feira Do Cacau e Chocolate Amazônia & Flor Pará

05/06: Quinta-Feira

- Horário da feira: 16h às 22h

- Abertura Oficial do Evento: 19h (com a presença de autoridades)

06/06: Sexta-Feira

Programação Técnica:

- Fórum da Cacauicultura: 9h às 12h / 14h às 17h30

- Mini curso de derivados do cacau: 8h às 12h

Feira: 16h às 22h

- Área de exposição de chocolate e Flores

- Cozinha criativa com chocolate

- Chocolate kids

- Oficinas florais

- Flor Kids

- Apresentação cultural

07/06: Sábado

Programação Técnica:

Oficina: 9h às 10h30

- Tema: Análise Sensorial: A importância de conhecer sua amêndoa

Responsável: Centro de Valorização dos Compostos Bioativos da Amazônia - CVACBA/ UFPA

- Mini curso de derivados do cacau: 8h às 12h

- Treinamento prático na ERGOH (CEPLAC): 8h às 12h

Feira: 16h às 22h

- Área de exposição de chocolate e flores

- Cozinha criativa com chocolate

- Chocolate kids

- Oficinas florais

- Flor kids

- Apresentação cultural

Resultado e premiação do concurso do melhor chocolate paraense: 19h

08/06: Domingo

Feira: 16h às 22h

- Área de exposição de chocolate e flores

- Cozinha criativa com chocolate

- Chocolate kids

- Oficinas florais

- Flor kids

- Apresentação cultural

Encerramento do evento: 21h