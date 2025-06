Gasolina deve ficar 5,6% mais barata a partir desta terça-feira (3), afirma Dieese

Na última segunda-feira (2), a Petrobras autorizou uma redução no preço médio do litro da gasolina nas refinarias, que passa de R$ 3 para R$ 2,85, um recuo de aproximadamente 5,6%. Os novos valores passam a valer a partir desta terça-feira (3), em postos de combustíveis de todo o Brasil. O anúncio marca a primeira redução autorizada pela petrolífera este ano.

O movimento da estatal é influenciado pelo queda de preço que o petróleo tem apresentado no mercado internacional. Na avaliação do departamento, a redução ameniza os gastos dos trabalhadores e essa economia deve beneficiar outros setores consequentemente. Mas, apesar da boa notícia, a entidade lembra que no último ano, o reajuste sobre o preço do combustível chegou a 5%.

“Esta queda no preço do litro da gasolina pode resultar em impactos diretos na redução dos gastos de milhares de trabalhadores em todo o Estado, além dos efeitos diretos na formação de preços de bens, produtos e serviços que circulam no nosso Estado”, observa o departamento.