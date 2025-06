Petrobras reduz em R$ 0,17 o litro da gasolina para distribuidoras

A Petrobras reduz em R$ 0,17 litro da gasolina para distribuidoras. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (02/6) e começa a valer nesta terça-feira. Segundo a empresa, com essa redução, o preço médio da gasolina A passará a ser de R$ 2,85 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C vendida nos postos, a Petrobras afirma que a parcela da empresa no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 por litro, o que representa uma redução de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C.

[[(standard.Article) Petrobras reduz em 5,6% preços de gasolina para distribuidoras a partir da terça-feira, 3]]

A Petrobras afirma ainda que, desde dezembro de 2022, já reduziu os preços da gasolina para distribuidoras em R$ 0,22 por litro, correspondendo a uma redução de 7,3%.

O combustível estava há 328 dias sem reajuste. O anúncio da redução ocorre em meio à tendência de queda nos preços do petróleo no mercado internacional vista desde o começo do ano.