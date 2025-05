Ideflor-Bio abre 57 vagas de emprego em 12 municípios do Pará; veja como concorrer

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará ( Ideflor-Bio-Bio) lançou nesta segunda-feira (26) o Edital nº 01/2025 para o 9º Processo Seletivo Simplificado (PSS). São 57 vagas temporárias para os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar Operacional, Motorista e Técnico em Gestão Ambiental.

As oportunidades são para candidatos com níveis Fundamental, Médio e Superior de escolaridade, conforme o cargo. Os salários oferecidos variam de R$ 1.320 a R$ 1.845,32, acrescido de gratificações e vantagens legais, dependendo do cargo.

As vagas estão distribuídas em municípios do Pará como Altamira, Belém, Marabá, Monte Alegre, Maracanã, Marapanim, Redenção, São Geraldo do Araguaia, São Félix do Xingu, Santarém, Soure e Tucuruí. A seleção visa atender necessidades temporárias e emergenciais do IDEFLOR-Bio, conforme legislação estadual.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente nos dias 29 e 30 de maio, pelo site oficial www.sipros.pa.gov.br. A comissão responsável pelo processo foi nomeada pela Portaria nº 238/2025 e acompanha todas as etapas até a homologação dos resultados.

O processo seletivo inclui três fases eliminatórias e classificatórias: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista presencial, que será realizada nas cidades indicadas no edital. O cronograma completo está disponível no edital, sujeito a alterações que serão divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site do SIPROS.

Requisitos e jornada de trabalho

A jornada de trabalho para os aprovados será de 40 horas semanais, com oito horas diárias. Cada cargo tem requisitos específicos de escolaridade e qualificação, detalhados no edital.

Podem participar candidatos brasileiros, com no mínimo 18 anos, em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável), sem condenações judiciais definitivas e que atendam às exigências do cargo, como registro em conselho profissional, se necessário.

Não poderão se inscrever candidatos que tenham mantido vínculo com a Administração Pública Estadual nos últimos seis meses, salvo exceções previstas em lei. Também é proibida a participação de parentes até terceiro grau ou cônjuges de membros da comissão organizadora.

Contratação e divulgação

As contratações são temporárias, a convocação será feita conforme a classificação e a necessidade do instituto.

Resultados, convocações e demais informações estarão disponíveis no site www.sipros.pa.gov.br. O IDEFLOR-Bio alerta que é responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações e arcar com custos relacionados ao processo seletivo.

O edital completo pode ser consultado no site oficial do SIPROS.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia