Aquecimento nas vendas de verão impulsiona o comércio no centro de Belém

Com a chegada de julho, Belém registra um aumento significativo na procura por itens para curtir o veraneio. O fenômeno, que é impulsionado tanto pelo turismo interno quanto pelo fluxo de visitantes de outros Estados, reflete-se em uma alta na compra de produtos como óculos de sol, chapéus de praia, protetores térmicos para cabelo e mais.

Para Everson Costa, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), a grande demanda de verão amplifica o preço dos produtos buscados, já que muitos vêm de outras cidades. Segundo ele, o transporte, que é fundamental para trazer as mercadorias de outras regiões do país, sofre com o custo do frete proporcional à extensão continental do Pará. “Cada ano que passa, na medida em que crescemos com o turismo, essa produção é buscada além das fronteiras do Estado, formando preços maiores por causa do frete e do aumento no valor dos combustíveis”.

Em contraponto, o diretor do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), Muzaffar Said, observa que muitos empresários aproveitam o pico de vendas para reduzir margens e estimular o consumo. “Em vez de aumentar preços, eles fazem promoções e às vezes barateiam até mais que no ano passado para movimentar o grande fluxo de clientes. É um mês esperado tanto pelos lojistas quanto pelos consumidores”. Segundo Said, é comum o varejo de Belém abastecer vendedores ambulantes e comerciantes das cidades praianas vizinhas, que buscam aqui por óculos, biquínis e protetores solares a preços mais atraentes do que encontrariam em suas cidades.

Consumidor aprova variedade e custo-benefício

Na prática, quem vai às lojas, principalmente no comércio, que fica no centro de Belém, está satisfeito com a oferta. A cozinheira Maria de Fátima, que planeja passar as férias em Salinópolis, comentou que irá aproveitar as promoções para riscar a lista de compras da viagem. “Belém está de parabéns com os preços, hoje estou comprando meu óculos de sol e pretendo comprar ainda biquíni, canga, bolsa de praia, tudo para ir viajar".

Maria de Fátima, cozinheira (Igor Mota / O Liberal)

Para o autônomo Everton Brendo, que vende óculos de sol na avenida Presidente Vargas, a procura pelo item já está alta. “A busca já começou e está aumentando muito. Está barato e o povo está comprando bastante. A ideia é levar os óculos para Mosqueiro, onde vou aumentar um pouco o preço e vender por lá”. Everton está vendendo seus óculos no valor único de R$ 10 reais, mas pretende elevar para R$ 30 durante o período em que estiver na praia.

No entanto, nem todos os vendedores pretendem aumentar o preço dos seus produtos. Angela Araújo, que comercializa chapéus no comércio, informa que irá manter o mesmo valor dos itens quando estiver na praia. "Não pretendo elevar o valor dos produtos, porque vale mais ter a certeza da venda do que não vender, ainda que o lucro não seja tão alto". Ela conta que os chapéus maiores saem mais, assim como os de palha do pavulagem e do pinduca.

Angela também investe na venda de sombrinhas e capas de chuva (Igor Mota / O Liberal)

Na loja de cosméticos onde Michele Corrêa trabalha os itens mais procurados pelos clientes durante as férias são os protetores térmicos para cabelo, as parafinas, pó descolorante e esfoliante. Ela conta que, apesar da alta procura, também não há aumento no preço dos produtos durante o período de veraneio. O que torna o lugar ainda mais atrativo para quem visita o centro em busca de promoções. Desta forma, nota-se que os lojistas não pretendem aumentar o preço durante o mês de julho e sim manter a variedade de peças e o custo acessível. A intenção é lucrar com o verão, mas sem pesar a mão na hora de repassar o valor para o cliente.