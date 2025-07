Até R$ 176 rumo a Marabá: Preços de passagens podem subir mais de 20% no verão amazônico 2025

O verão amazônico mal começou e já pesa no bolso de quem pretende viajar a partir de Belém. Com aumentos que podem ultrapassam os 20% em alguns trajetos, o preço das passagens rodoviárias e hidroviárias subiu com a chegada das férias escolares e a maior movimentação nos terminais da capital.

Na manhã desta quarta (02/07), o Grupo Liberal acompanhou o movimento de saída da capital no Terminal Hidroviário de Belém e no Terminal Rodoviário. Entre os destinos mais procurados, como Salinópolis, Soure e São Luís, passageiros relatam reajustes e orientam: é melhor comprar com antecedência para garantir vaga e economizar.

(Foto: Wagner Santana)

Alta demanda, tarifas mais caras e terminais movimentados

Segundo levantamento do Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), realizado entre os dias 26 e 27 de junho, as passagens intermunicipais com saída de Belém podem registrar aumento de até 20% neste mês de julho.

Terminal Hidroviário de Belém na manhã desta quarta (2/07). (Foto: Wagner Santana)

Destinos como Marabá (R$ 176), Cametá (R$ 106,70) e Salinópolis (R$ 91,50) estão entre os mais caros. Mesmo rotas mais curtas, como Castanhal (R$ 29,10) e Vigia (R$ 30), não escapam do reajuste.

Para a vendedora Arize Fonseca, que viajava nesta quarta rumo a Salinópolis, a alta foi evidente.

“Paguei R$ 85, sendo que há alguns meses a mesma passagem custava R$ 70. Deixei pra comprar em cima da hora, mas ainda consegui. Achei que o aumento foi de uns 5%”, relatou.

Arize Fonseca. (Foto: Wagner Santana)

Passagens interestaduais e combustível também encarecem

Quem precisa ir além das fronteiras do estado enfrenta valores ainda mais altos. Uma passagem de ônibus de Belém para o Rio de Janeiro pode chegar a R$ 750, enquanto para São Paulo, R$ 700. Até destinos mais próximos, como São Luís (MA), podem ultrapassar os R$ 260.

(Foto: Wagner Santana)

Arilson do Nascimento, que viaja a trabalho para a capital maranhense, confirma o impacto no orçamento.

“Antes eu pagava uns R$ 210, agora foi R$ 265. Achei que subiu uns 10%. Comprei ontem, foi tranquilo, mas percebi a diferença”, disse.

Arilson do Nascimento. (Foto: Wagner Santana)

Outro fator que pesa na decisão de viajar é o preço dos combustíveis. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), analisados pelo Dieese/PA, mostram que a gasolina subiu 4,2% em um ano, chegando a R$ 6,26 o litro em junho deste ano.

O etanol teve aumento de 7,6%, e o diesel, 4,3%. Enquanto o primeiro custou, em média, R$ 4,80 na segunda quinzena de junho, o segundo combustível custou, em média, R$ 6,13 no mesmo período.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mosqueiro é uma das principais opções de lazer para o mês de julho]]

Travessia fluvial ainda é alternativa acessível, mas exige planejamento

Para destinos nas ilhas, o transporte hidroviário ainda apresenta valores mais acessíveis. Passagens para Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras, saindo do Terminal Hidroviário de Belém, custam em média R$ 52, sem taxas.

(Foto: Wagner Santana)

O empresário Joniel Melo, que retornava a Soure, destacou a importância de se antecipar. “Comprei por R$ 62. Tem que comprar antes, senão agora nesse período não consegue. A procura tá muito alta”, explicou.

Joniel Melo. (Foto: Wagner Santana)

Já Gisele Jesus Rodrigues, que voltava a Ponta de Pedras, notou uma leve alta. “Antes era R$ 38, agora tá R$ 40. Comprei agora mesmo. Ainda tá acessível, mas percebi o aumento”, comentou.

Gisele Jesus Rodrigues. (Foto: Wagner Santana)

Preço das passagens e destinos do Terminal Rodoviário de Belém (Fonte: Dieese/Pa)

Passagens até R$ 40,00

Barcarena: R$ 28,00

Castanhal: R$ 29,10

São Caetano de Odivelas: R$ 30,00

Vigia: R$ 30,00

Abaetetuba: R$ 35,00

Colares: R$ 39,00

Passagens entre R$ 41,00 e R$ 75,00

Marudá: R$ 60,00

Capanema: R$ 64,35

Mocajuba: R$ 73,00

Passagens entre R$ 90,00 e R$ 110,00

Salinópolis: R$ 91,50

Bragança: R$ 91,56

Cametá: R$ 106,70 (incluso travessia)

Passagens acima de R$ 110,00

Paragominas: R$ 119,97

Tucuruí: R$ 120,00

Marabá: R$ 176,00

Preço de algumas passagens no Terminal Hidroviário de Belém

Segunda-feira (saída)

Destino: Belém/Santa Cruz do Arari

Valor da passagem: R$ 95,00

Destino: Belém/ Cachoeira do Arari

Valor da passagem: R$ 58,00

Destino: Belém/Soure/Salvaterra

Valor da passagem: R$ 61,17

Destino: Belém/Camará

Valor da passagem: R$ 52,00

Destino: Belém/Ponta de Pedras

Valor da passagem: R$ 40,00

Destino: Salvaterra/Soure/Belém

Valor da passagem: R$ 61,17