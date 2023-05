Dia das Mães: confira 7 sugestões de presentes criativos para surpreender nesta data

O Dia das Mães está chegando e para aproveitar essa data, que tal dar um presente diferente para quem você ama? Separamos algumas sugestões criativas para você sair do óbvio na hora de presentear sua mãe. Confira a seguir:

VEJA MAIS

Análise de coloração pessoal





A colorimetria é uma das sugestões mais interessantes para presentar sua mãe. Esse é um método que identifica as cores perfeitas de cada pessoa, que vai ajudar a harmonizar e valorizar a beleza dela.

A avaliação é feita por um consultor de imagem que buscar a cartela da paleta ideal para extrair o melhor da cliente. Esse teste custa em torno de R$450 e R$750, é possível encontrar vários perfis de personal stylists no Instagram para fazer um orçamento.

Consulta de tarot e mapa astral

Que tal presentear sua mãe com um mapa astral? Para quem curte astrologia, artes esotéricas e coisas espirituais, uma consulta de tarot ou a leitura de um mapa astral pode deixar sua mãe muito feliz.

Uma tiragem de tarot é uma ferramenta de autoconhecimento, que proporciona diversas reflexões sobre o passado, presente e o futuro, com suas previsões. Uma consulta depende da quantidade perguntas e do obejtivo, mas seu preço pode variar de R$20 a R$100.

Já o mapa astral mostra o céu no momento do nascimento da pessoa, com as informações de hora exata e local. Ele está ligado aos signos e também proporciona uma reflexão de autoconhecimento. É possível fazer o mapa online gratuitamente em diversos sites, porém se quiser uma análise completa o valor é de até R$50.

Kit de jardinagem

Apostar em presentes de jardinagem é uma ótima opção, além se ser personalizado e carinhoso, vai ajudar sua mãe a relaxar e desestressar por meio do contato com as plantinhas.

Para sua mãe jardineira você pode montar um kit de jardinagem com o que ela precisa para continuar ou começar um novo hobbie. Existem conjuntos prontos, mas você pode montar um com ferramentas de jardinagem, como regadores, pás, tesouras de poda e outros itens que ajuda a passar horas no jardim. Você também pode apostar em acessórios como luvas e aventais, e até incluir algumas mudas e sementes.

Consultoria de organização

Contratar alguém para organizar o guarda-roupa, o escritório, um armário ou até um ambiente inteiro pode ser um presente muito interessante para sua mãe. Hoje em dia é possível chamar personal organizers para fazer essa organização.

Mas engana-se quem acha que o trabalho é só arrumar uma bagunça, essa mudança pode promover uma verdadeira transformação no ambiente e até nas pessoas, á que traz tranquilidade e mais conforto. Uma consultoria de organização pode variar de R$70 a R$300, dependendo do serviço e do profissional. Mas uma coisa é certa, esse presente pode surpreender sua mãe.

Aparelhos tecnológicos

Que tal dar um presente bem moderno e tecnológico para sua mãe? Um Smartwatch tem a praticidade no pulso, com recursos importantes para o bem-estar, saúde, tempo e até ficar alerta às notificações e ligações quando se está longe do smartphone. Seu preço costuma variar entre R$500 até R$ 2 mil, dependendo da marca.

Já o Kindle é uma opção para as mães que amam leitura, pois é o principal dispositivo de e-books atualmente. Prático e bateria de longa duração, o aparelho se parece com um tablet mais compacto e custa cerca de R$285 no Brasil.

Outra sugestão é presentear sua mãe com uma assistente virtual, a Alexa, que tem milhares de funções que podem ser ativadas por comando de voz. Atualmente, o dispositivo é um produto da Amazon e pode custar entre R$200 a R$600, dependendo da geração.

Ensaio fotográfico

Um ensaio fotográfico é um presente carregado de sentimentos e que vai durar por muito tempo, seja em uma moldura ou em um álbum de fotos. Poder revisitar os momentos no futuro é o que faz esse presente ser tão especial.

Dependendo do profissional, um ensaio pode custar em média R$500. Uma dica na hora de contratar o fotografo é ver alguns trabalhos dele, para escolher aquele que mais combina com o estilo que deseja. Sua mãe com certeza vai se emocionar!

Ilustração (desenho digital)

Que tal um presente personalizado super criativo? A ilustração digital é uma opção acessível que pode transmitir carinho e que com certeza será único. A arte é feita por ilustradores, em uma mesa digitalizadora, que usam como base uma foto especial para ser transformada em desenho.

Alguns artistas fazem a arte do zero, de acordo com o que o cliente quiser. As artes e orçamentos podem ser feitas 100% online. No Twitter e Instagram, é possível encontrar muitos artistas divulgando seus trabalhos e com encomendas abertas, com preços variados, basta encontrar o seu estilo favorito e fazer a surpresa para sua mãe

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)