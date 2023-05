Dia das Mães: prefeitura já começou limpeza dos cemitérios públicos de Belém

A Prefeitura de Belém já começou a preparar os cemitérios públicos da capital para o Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. A ação ocorre nos cemitérios Santa Izabel, no Guamá, São Jorge, na Marambaia, e Tapanã, no bairro de mesmo nome.

No Santa Izabel, o maior de Belém, o serviço é feito por 121 trabalhadores e começou no dia 17 deste mês. Segundo o engenheiro ambiental Vitor Reis, da Recicle, empresa que executa os serviços no cemitério, são três equipes trabalhando no “Santa Izabel”. Das 8 às 17 horas, os trabalhadores fazem serviços de roçagem, capinação e retirada de entulhos.

A mesma empresa realiza essa ação no cemitério do Tapanã, onde estão trabalhando 39 pessoas. Famílias que têm parentes sepultados no cemitério Santa Izabel também contratam zeladores para limpar e fazer a manutenção dos túmulos. Dona Maria de Lourdes Cardoso, 66, trabalha no cemitério há 20 anos. Na manhã desta terça-feira, ela limpava uma sepultura. Esse serviço custa entre R$ 40 e R$ 50.

A Prefeitura de Belém informou que os cemitérios no Santa Izabel e São Jorge são feitos por meio da Diretoria de Necrópoles da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A operação Dia das Mães visa a intensificar os serviços de manutenção nos espaços, para deixar os locais mais preservados para as orações e homenagens.

As três temporadas de maior movimentação nos cemitérios ocorrem, ao longo do ano, no Dia das Mães, Dia dos Pais e no feriado de Finados. Por causa da data das mães que se aproxima, os espaços recebem os serviços de roçagem, capinagem, retirada de entulhos e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas.

O diretor do Departamento de Necrópoles, Lucas Farias, disse que “o objetivo da operação é intensificar os trabalhos que vêm sendo realizados diariamente, para oferecer um espaço mais digno e preparado para receber os visitantes dos cemitérios”. Em decorrência do Dia das Mães, o funcionamento dos cemitérios no sábado e domingo, dias 13 e 14 de maio, será das 7 às 16 horas.