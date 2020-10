Famílias antecipam ida aos cemitérios para evitar aglomerações

Atentos ao risco de aglomerações e consequente contágio por coronavírus no Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2), frequentadores dos cemitérios públicos de Belém decidiram antecipar a visita aos túmulos dos entes queridos. A recomendação foi feita pelo prefeito Zenaldo Coutinho em uma rede social, afirmando que os cemitérios estariam abertos, mas que era prudente que a população aproveitasse o fim de semana para diminuir o risco de contaminações. No cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, algumas pessoas reproduziram a prática sugerida pelo gestor.

O engenheiro de telecomunicações Francisco Melo contou que saiu cedo, às 9h, para “visitar” o pai, avós e um irmão que estão enterrados no cemitério. “Para além da questão da pandemia, eu já tenho a prática de vir um pouco antes do Dia de Finados para fazer minhas orações. Neste ano fiz o mesmo. E saí cedo porque durante o dia eu me sinto mais seguro. Costumo vir sempre aqui, e em sábados e domingo não costumo ver guardas. Acho que falta mais cuidado com a estrutura e com a segurança”, relatou, enquanto caminhava entre as sepulturas.

No Santa Izabel, protocolos na entrada para evitar o novo coronavírus (Elivaldo Pamplona/O Liberal)

A economista Elaine Correa também reclama da insegurança e da falta de cumprimento dos protocolos de segurança contra a covid-19. De acordo com ela, ao redor do cemitério muitas pessoas, incluindo “flanelinhas” e outros ambulantes, não estão utilizando as máscaras de proteção. “Não adianta a gente se cuidar tanto e depois, quando precisa vir ao cemitério, entrar em contato com gente que não respeita as normas. Outra coisa que reclamo é sobre os preços colocados para o enterro pelas pessoas que trabalham com isso. Pela estrutura tão precária que temos, acho que isso deveria ser repensado”, reivindica.

Entre os transeuntes, a empregada doméstica Edna Silva, assim como o engenheiro Francisco, também reservou o sábado para antecipar o ritual próprio do Dia de Finados. “Eu não acho inteligente esperar até segunda-feira, já que muita gente pode querer vir e ficar lotado o cemitério. Eu espero que outras pessoas pensem assim pra que a gente não veja o índice de contaminação pelo vírus subir mais ainda. Todo mundo é responsável se isso acontecer”, observou.

O sábado também foi para fazer os últimos ajustes nas sepulturas (Elivaldo Pamplona/O Liberal)

Os vendedores de flores e velas localizados na avenida José Bonifácio, em frente ao cemitério, afirmaram que o movimento de compras está bom e que a maioria dos frequentadores tem seguido os protocolos, higienizando sempre as mãos com álcool em gel oferecido por um funcionário na entrada. Com 30 anos de experiência no local, a vendedora de flores Rosana Conceição demarca que o movimento aumentou em razão do feriado. “Acredito que muita gente está pensando em aproveitar para descansar na segunda, então estão vindo antes. Para nós, está sendo ótimo, pois a venda melhorou bastante. Além dos enterros, que já são não tantos quanto no início da pandemia, também estamos ganhando com as visitações de Finados”, disse a autônoma.

Limitação

Em nota, a Prefeitura de Belém infoma que, neste feriado, para evitar aglomerações, o acesso de público nos cemitérios públicos estará limitado a 50% da capacidade. A limitação no acesso será monitorada na entrada de cada cemitério, com apoio de agentes da Guarda Municipal. Devido a essa restrição, apenas uma entrada principal de cada cemitério estará funcionando.

Nos cemitérios Santa Izabel e São Jorge, o horário de visitação será de 7h às 16h, na segunda-feira, enquanto que no cemitério Soledade, também administrado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), será das 7h às 13h.

Dentre as recomendações de protocolo sanitário, está o uso obrigatório de máscara no interior dos cemitérios, bem como, regras de higiene pessoal e distanciamento social. Pessoas do grupo de risco não poderão acessar os cemitérios e devem permanecer em casa. A prefeitura irá disponibilizar álcool em gel e auferidor de temperatura nos acessos das necrópoles.