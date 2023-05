Dia das Mães: quando é, frases e qual presente dar

Uma das datas mais populares do calendário brasileiro, o Dia das Mães se aproxima. Neste dia, as genitoras recebem homenagens especiais, que demonstram carinho, amor e gratidão pela dedicação daquelas que geram a vida.

Nesta data, independente da idade ou situação familiar, as mães são celebradas e todo o cuidado dedicado durante os anos de formação dos filhos são recompensados com presentes, mensagens e com uma atenção redobrada.

Quando é o Dia das Mães?

Tradicionalmente comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães será celebrado no dia 14 deste mês. O dia é bastante importante para o calendário comercial, tendo em vista que diversas pessoas buscam os presentes como forma de homenagear as mães.

Frases para o Dia das Mães

Palavras bonitas podem ser uma maneira de demonstrar amor e carinho pelas mães. As mensagens são formas simbólicas de manifestar todo o sentimento envolvido nesta data. Por conta disso, separamos algumas opções de frases para homenagear as genitoras no dia especial. Confira:

"Mãe, você é meu anjo da guarda, meu porto seguro e minha maior inspiração. Obrigado por tudo!";

"Mãe, você é a pessoa mais especial da minha vida, e meu amor por você é infinito. Feliz Dia das Mães!";

"Mãe, sua dedicação e amor incondicional sempre me inspiram. Te amo muito!";

"Mãe, obrigado por ser minha amiga, conselheira e companheira em todos os momentos. Você é meu grande amor!";

"Mãe, você é a luz da minha vida e a razão do meu sorriso. Obrigado por tudo, te amo!".

Os melhores presentes para o Dia das Mães

Nesta data especial, os presentes não podem faltar, sejam eles mais simples e simbólicos ou caros e bem elaborados. A maneira de homenagear as mães materialmente pode gerar algumas dúvidas. Veja algumas opções de presentes sugeridos pela inteligência artificial Chat GPT:

Flores

Um buquê de flores pode ser uma ótima opção de presente clássico (Conger Design/Pixabay)

Um belo buquê de flores pode ser uma opção clássica, mas sempre bem-vinda, para presentear as mães no Dia das Mães. Rosas, lírios, margaridas e girassóis são algumas das opções mais populares e que podem ser encontradas facilmente em floriculturas e lojas especializadas.

Jóias

Jóias são presentes mais duráveis para quem pode gastar um pouco mais (Anna/Pixabay)

Para algo mais sofisticado e duradouro, uma jóia pode ser uma opção bastante interessante. Colares, brincos, pulseiras e anéis são opções que nunca saem de moda e que podem ser personalizadas com uma mensagem ou data especial.

Cosméticos

Para mães mais vaidosas, cosméticos podem ser um boa opção (Bruna/Pixabay)

Algumas mães adoram o autocuidado, e por isso, cosméticos também podem ser uma ótima opção de presente. Kits de maquiagem, cremes hidratantes, perfumes e esmaltes são algumas das opções mais populares.

Jantar especial

Jantares especiais são formas mais íntimas de comemorar o dia das mães (Karolina Grabowska/Pixabay)

Que tal presentear a mãe com um jantar especial em um restaurante elegante ou preparando uma refeição especial em casa? Uma noite agradável, com comida gostosa e uma boa conversa pode ser uma ótima forma de demonstrar todo amor e gratidão.

Eletrônicos

Aparelhos eletrônicos são presentes mais caros, mas podem ser muito úteis para mães mais antenadas na tecnologia (Adrian X/Pixabay)

Se a mãe é tecnológica, uma opção de presente pode ser um eletrônico, como um tablet, celular, ou uma smart TV. Com o aumento do trabalho remoto e do entretenimento em casa, esses produtos podem ser bastante úteis e bem recebidos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)