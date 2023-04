Com 90% dos consumidores querendo comprar presentes, lojistas se preparam para Dia das Mães

Cerca de 90% dos consumidores entrevistados pela Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA) pretendem comprar presentes para o Dia das Mães, comemorado em 14 de maio. Os dados fazem parte da pesquisa sobre a Intenção de Consumo para a data, que a entidade enviou de forma parcial e com exclusividade à reportagem do Grupo Liberal. O levantamento mostra que apenas cerca de 10% das pessoas entrevistadas não pretendem presentear suas mães.

Segundo a pesquisa, a maioria das pessoas (43,6%), geralmente, deixa para garantir o presente apenas na véspera ou no próprio Dia das Mães, e outros 32,7% compram com antecedência de uma semana da data. Ou seja, ainda faltam alguns dias para as vendas ficarem aquecidas, mas os empresários já estão em clima de preparação.

Investimentos

A empreendedora Letícia Anaisse, de 27 anos, é dona de uma loja de roupas em Belém e espera um movimento maior em relação aos meses normais. Com o intuito de atrair mais clientes e vender mais, ela tem desenvolvido uma série de ações, como ter uma presença mais forte nas redes sociais, com publicações frequentes e campanhas ativas, e investir na ampliação dos canais de vendas: o site, que está sendo usado agora, oferece mais facilidade, por exemplo.

“Além disso, começamos uma campanha especial para o Dia das Mães, que se chama ‘Um momento para recordar’, em que as clientes vão ter a chance de ganhar um ensaio fotográfico de Dia das Mães. Todas as clientes que compram na loja do dia 13 de abril até o 3 de maio estão ou estarão concorrendo”, explica a empresária. Os produtos que mais devem ser vendidos até meados deste mês são os de alfaiataria. Segundo Letícia, “não tem erro”.

Já a empreendedora Nathasha Anijar, de 44 anos, diz que, historicamente, o Dia das Mães é uma data muito representativa para o varejo, por ser mais especial, “cheia de sentimentos de amor e de gratidão”, o momento de presentear. “Quem não quer demonstrar carinho e mimar sua mãe, ou quem possa representar esse papel, com um presente, não é mesmo? Por isso, nossa expectativa é a melhor pela relevância da data”, afirma a empresária, que atua na área de produtos de beleza e cuidados pessoais.

Preparada para o dia de celebração, Nathasha adianta que tem espera oferecer qualidade por meio dos seus produtos. “Temos mimos de cuidado corporal e cuidado facial, para manter a pele viçosa e saudável, para quem ama rotinas de autocuidado e fragrâncias únicas que fixam memórias. Agora temos uma linha de bem estar lançada recentemente para quem ama good vibes”, detalha.

Entre os produtos e serviços pensados para alavancar as vendas estão os kits promocionais e uma ação que une o conceito de amar e cuidar. Na compra de alguns combos, o cliente ganha um vaso de flores naturais para cuidar ao longo do ano, enfatizando a proposta sustentável, vegana e natural da loja.

E a empresária também tem investido nas redes sociais e nos canais de venda. “Ainda utilizamos programas de fidelidade, bonificando nossos clientes fiéis para recompra, além de realizar vendas por WhatsApp, Instagram e entregar em casa para aqueles que desejam comodidade”, destaca Nathasha. Os produtos que mais devem ser vendidos são os da linha corporal.

Dados

De acordo com a pesquisa, quando perguntados sobre a quantidade de presentes que devem comprar, a maioria (64,15%) respondeu que apenas um. Outros 22,64% pretendem comprar dois itens, 5,66% pretendem adquirir três, 5,66% vão comprar quatro e 1,89% não souberam responder. Os produtos adquiridos devem ser direcionados para a mãe (87,3%), esposa (18,2%), sogra (16,4%), irmã (10,9%), filha (1,8%) e outras pessoas (12,7%).

O tipo de presente varia bastante, segundo a pesquisa de Intenção de Consumo da Fecomércio-PA. Grande parte dos consumidores vai comprar itens de vestuário ou calçados (40%), seguidos pelos perfumes, cosméticos e maquiagens (36,4%), flores, chocolates e cesta de café da manhã (18,2%), bolsas (16,4%), acessórios, bijuterias, óculos, relógios e cintos (9,1%), almoço ou jantar fora da residência (9,1%), passeio ou viagem (7,3%), eletrodomésticos (5,5%), tratamentos de beleza e procedimentos estéticos (5,5%), eletrônicos (3,6%) e vale-presente (3,6%). A categoria “outros” respondeu por 9,1%).

Neste ano, 38,2% das pessoas devem gastar o mesmo valor do Dia das Mães do ano passado, como aponta o levantamento da Fecomércio-PA. Outros 36,4% devem gastar mais que em 2022, enquanto 18,2% vão ter um gasto menor. Ainda, 7,3% das pessoas não compraram nada no ano passado. O ticket médio, ou seja, a média de valor que os consumidores devem investir, fica na faixa de R$ 50 a R$ 200, 61,9% dos entrevistados.

Intenção de consumo no Dia das Mães no Pará:

Vão presentear: 90,2%

Não vão presentear: 9,8%

Quando vão comprar:

Na véspera ou no próprio dia: 43,6%

Com antecedência de uma semana: 32,7%

Com antecedência de 15 dias antes: 14,5%

Com antecedência de um mês antes: 3,6%

Nenhuma das alternativas acima: 3,6%

Com antecedência de dois ou mais meses: 1,8%

Quanto vão gastar:

Entre R$ 51 e R$ 100: 36,4%

Entre R$ 101 e R$ 200: 25,5%

Entre R$ 201 e R$ 300: 18,2%

Entre R$ 301 e R$ 400: 16,4%

Entre R$ 401 e R$ 500: 1,8%

Acima de R$ 500: 1,8%

Qual será a forma de pagamento:

À vista, com cartão de débito ou PIX: 30,9%

No cartão de crédito, da loja ou boleto, parcelado: 29,1%

À vista, com dinheiro em espécie: 21,8%

No cartão de crédito, da loja ou boleto, de uma vez: 18,2%

Onde a compra será feita:

Shopping center: 53,7%

Comércio eletrônico: 10,9%

Lojas de rua ou bairro: 9,1%

Outros: 10,9%

Onde mais: Comércio do centro da cidade, lojas de departamento ou supermercados

Fonte: Fecomércio-PA, de maneira parcial