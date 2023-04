Dia das Mães: lojistas estimam alta de 15% nas vendas de presentes para a data

A menos de um mês para o Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para o comércio, atrás apenas do Natal, os lojistas estão esperançosos de que, neste ano, o desempenho das vendas será melhor que em anos anteriores. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), Eduardo Yamamoto, a alta deve ficar na casa dos 15%.

“Por se tratar de um período em que a busca maior é para presentear as mães e avós, que, normalmente, tem um grande apelo emocional, e acompanhando a tendência de vendas (física e online) dos últimos meses, a expectativa é de um grande fluxo no comércio, rua e shopping center. É comum que, independente do evento, as compras aconteçam em maior volume na semana que antecede a data, principalmente nos dois últimos dias, adianta.

Na avaliação do representante dos lojistas de Belém, a busca maior será por produtos de confecção, acessórios, cosméticos e eletrônicos, sendo que esses últimos assumem um posto cada vez mais alto no ranking, segundo Eduardo. A preparação dos empresários, diz o presidente do Sindilojas, deve se basear em um tripé: equipe bem treinada, estoque abastecido e atrativos ao cliente, como kits e vantagens, prezando sempre pela melhor experiência de consumo e aumentar o ticket médio gasto na loja.

Expectativas

Empreendedora, Melina Pimentel, de 28 anos, é dona de uma loja de roupas junto com a mãe, Ciria Pimentel, de 58 anos. Ela conta que a data movimenta bastante o negócio, já que as duas trabalham focadas no público feminino. Todos os anos, segundo a empresária, as duas vendem uma coleção especial para o Dia das Mães, inclusive com a divulgação de fotos e vídeos alusivos à data.

“Trabalho com a minha mãe, somos parceiras e, nessa data em especial, aparecemos bastante juntas em nossa página. Pensamos sempre em algo especial, e neste ano não será diferente. Buscamos agradar o nosso cliente com algum brinde ou descontos especiais. Trabalhar com a mãe é bom, nos ajudamos bastante, o que uma faz a outra não faz, então nos completamos. Temos algumas divergências, mas o bom é que no final dá tudo certo”, comenta, rindo.

A empresária diz que está confiante na procura do produto para presentear as mães, pois, segundo ela, “a coleção está incrível. Acredito que venderemos uns 60% a mais com relação ao ano passado. Estamos trabalhando bastante com essa perspectiva”, adianta.

Segundo Melina, a procura deve começar uma semana antes da data. Os produtos vendidos por elas alcançam todos os gostos e bolsos, mas a empreendedora ressalta que os mais procurados são blusas e vestidos, peças mais versáteis que podem ser usadas em várias ocasiões, além de acessórios como bolsas, colares e pulseiras, com valores partir de R$ 35. A dica de Melina para quem está começando é fazer pesquisa de mercado, procurar tendências e conhecer o seu público alvo, buscando sempre um diferencial.

Da mesma forma, o sócio-proprietário da ótica Polaris, em Belém, Daniel Crespo, de 29 anos, diz que, na data, o movimento deve ser bem “interessante” por tudo que o momento envolve. “Presentear alguém tão querido requer amor e carinho, e a partir disso esperamos que nossos clientes caprichem nos presentes e escolham a nossa ótica para esse momento que, apesar de ocorrer todo ano, não deixa de ser singular”, comenta.

Na loja, que tem parceria do sócio Felipe Sarges, já foi solicitado um estoque especial para o Dia das Mães. Segundo Daniel, a ótica vai na contramão das grandes empresas que trabalham com marcas nacionais e internacionais - eles investem na marca própria, buscando se posicionar de forma efetiva no mercado interno.

“Na campanha para o Dia das Mães, estamos trabalhando em duas frentes: uma mais emocional, com depoimento de algumas mães para mostrar o significado e importância da data, e outra promocional, oferecendo bons valores em um produto de qualidade. Esperamos um bom aumento nas vendas, pois é uma data com bastante procura. Estamos almejando um crescimento de até 40% em relação ao ano de 2022”, ressalta o sócio-proprietário. Essa alta, diz Daniel, deve começar duas semanas antes das festividades.