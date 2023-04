Volume de vendas no comércio paraense cresceu 0,9% em fevereiro, aponta IBGE

O volume de vendas no comércio varejista paraense cresceu 0,9% em fevereiro, na comparação com janeiro, conforme aponta a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta terça-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, no entanto, houve queda de 1,8%. No acumulado do ano, ou seja, somando janeiro e fevereiro, o resultado foi uma retração de 1,5% na comparação com o mesmo intervalo de 2022.

Quando se fala no comércio varejista ampliado, que inclui também veículos e materiais de construção, o resultado foi diferente: houve alta de 1,7% em fevereiro, na comparação com janeiro; queda de 0,2% em relação a fevereiro do ano passado; e aumento de 0,1%, quase na estabilidade, no comparativo entre o acumulado de 2023 com o de 2022 - soma de janeiro e fevereiro.

Na avaliação do economista Nélio Bordalo, alguns fatores contribuíram para o crescimento, mesmo pequeno, das vendas em fevereiro na comparação com janeiro.

“Dentre eles podemos citar que, em fevereiro, as famílias estavam com menos compromissos financeiros oriundos das compras e gastos realizados em dezembro, referentes a Natal e Ano Novo, que, certamente, forçaram as famílias a reduzir compras no mês de janeiro, como forma de cortar gastos no orçamento para pagar as contas de dezembro”, explica.

Outro fator do crescimento das vendas, segundo ele, foi a proximidade do Carnaval, o que pode ter levado muitos paraenses ao comércio para a compra de roupas, fantasias e outros produtos relacionados com a data.

Mesmo com o orçamento comprometido e o poder de compra reduzido, diz Nélio, as famílias voltaram a realizar compras no comércio varejista a partir de fevereiro, pois, em função da pandemia da covid-19, “essas famílias haviam retraído drasticamente compras de itens que não eram considerados prioritários, como itens de proteção, medicamentos e alimentos”.

Em relação a 2022, o economista acredita que, no mesmo período, as compras das famílias no varejo foram principalmente em produtos alimentícios, bebidas e fumo, contribuindo para a elevação nas vendas de supermercados, atacarejos e similares, principalmente em função dos recursos emergenciais repassados para boa parte da população paraense.

“Os auxílios financeiros beneficiaram a renda das famílias naquele período e, atualmente, elas não estão recebendo esses recursos adicionais, e certamente os gastos com esses tipos de produtos foram reduzidos para adequação do orçamento mensal”, opina.

