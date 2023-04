Empreendedoras se preparam para o Dia das Mães com esperança de aumentar as vendas

Considerado por lojistas o “Natal do primeiro semestre” , o Dia das Mães, que será celebrado daqui a três semanas, no dia 14 de maio, começa a movimentar a economia paraense. Empreendedoras de Belém, por exemplo, já estão se organizando para a data com esperança de aumentar as vendas em relação ao ano anterior.

Proprietária do ateliê Estação Delícia, no bairro do Marco, a empresária Rosângela Bessa, 57, aproveita a data comemorativa para faturar com cestas de café da manhã há quase 19 anos e, desta vez, está apostando que vai superar as vendas dos últimos anos de pandemia.

“Por conta da pandemia, as vendas deram uma caída em 2020, 2021 e 2021. Mas agora, a expectativa é vender pelo menos 50 cestas. Há três semanas do grande dia, já temos 15 encomendas, o que já é superior à média deste período. Normalmente, as encomendas só melhoram na segunda semana do mês de maio”, afirma a empreendedora.

Rosângela conta que ano passado chegou a vender 42 cestas e a meta deste ano é vender 50. Para ela, a opção de presente é excelente para surpreender a pessoa amada. “Não há melhor forma de presentear alguém. A cesta é linda, com opções gostosas, balões, mas vai além disso, tem a questão afetiva. Eu gosto de preparar as guloseimas, montar a cesta, mas a melhor parte é quando a gente entrega para a pessoa e vê a cara de surpresa dela. É maravilhoso!”, relata Rosângela.

Nas cestas dela vão salgados, doces, pães, bolos e sucos, com opções mais saudáveis. Os preços variam de R$ 120 a R$ 295. As entregas são cobradas à parte, dependendo do endereço do destino final.

Demonstração de afeto

Em Ananindeua, a universitária Jaqueline Pires, 26, proprietária do Delícias na Mesa, também está animada para as vendas no próximo mês. Há 5 anos, ela trabalha com produção e entregas de cestas de brunch e afirma que o presente é mais que refeição, é demonstração de afeto.

“Presentear uma mãe com uma cesta significa mostrar um gesto de carinho verdadeiro que você recebeu durante toda a sua criação. Uma forma de demonstrar que agora é a sua vez de retribuir o seu grande amor através de gostosuras em uma data tão especial”, considera a empreendedora.

Nas cestas de café feitas por Jaqueline, vão bolo, folheados, doces, frutas, frios e suco natural. Entretanto, há também opção de cesta de frios com diversos tipos de queijos, antepastos e até mesmo vinho. Os preços variam de R$ 160 a R$ 250 com o adicional da taxa de entrega.

Dicas para empreender

Para quem também quer aproveitar o momento para faturar uma renda extra nessa e outras datas comemorativas, o consultor de negócios Silvio Souza, dá algumas dicas. Para ele, o mais importante é se programar.

“O grande problema é que todo mundo faz as coisas em cima da hora. Então, a dica é criar sempre um calendário para quem trabalha com eventos esporádicos, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, e assim sucessivamente. Então, para esse tipo de negócio, é importante ter primeiro um calendário anual para saber direitinho como será possível trabalhar cada etapa da produção dos itens”, indica o especialista.

Quanto à venda de cestas, Silvio afirma que é possível entregar algo diferente em meios aos negócios já existentes. “A dica é criar uma emoção a mais dentro da cesta. Não é a cesta só pelos produtos e sim pela emoção que ela vai trazer, contando uma história sobre a mãe, um filho fazendo um depoimento escrito e fotos da família por exemplo. São coisas que vão gerar emoção”, acrescenta.