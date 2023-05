Comerciantes de Belém esperam aumento de vendas para o Dia das Mães

Com oferta de descontos de 10% a 30% e produtos com preços promocionais, os lojistas do centro comercial de Belém já preparam para as vendas de presentes para o Dia das Mães. A data é considerada a segunda mais importante para o varejo brasileiro, perdendo apenas para o Natal, por isso as expectativas estão em alta entre os comerciantes que aguardam faturamento maior em relação ao ano passado.

Na rua João Alfredo, no bairro da Campina, o clima era de pós-feriado e movimentação tranquila na manhã desta terça-feira (02). Visando o aumento das vendas até a próxima semana, muitos comerciantes aproveitaram para fixar cartazes, mudar a decoração, anunciar promoções ou trocar os produtos em exposição focando em novidades ou itens de maior interesse do público feminino, como confecções e calçados.

LEIA MAIS:

“A gente está esperando um crescimento das vendas de, pelo menos 10%. Estamos cheios de promoção e com bastante coisas em oferta, apenas esperando o cliente vir comprar o presente das duas mães”, afirma Paulo Oliveira, gerente de uma loja de departamento, onde o desconto oferecido é de 10% para compras à vista, pix ou débito.

O gerente Paulo Oliveira tem expectativa de aumento de 10% nas vendas para o Dia das Mães (Ivan Duarte / O Liberal)

No local, Paulo diz que os produtos mais procurados são blusas, sapatos, toalhas e colchas de cama. De olho no potencial de maiores gastos após o aumento do salário mínimo, o gerente comenta que a loja apostou na variedade da loja e nos preços acessíveis como maiores atrativos. “Eu creio que esse aumento vai influenciar no aumento das nossas vendas”, destacou.

Da forma semelhante, a empresária Alexia Moura crê que terá maior volume de vendas neste Dia das Mães. No ano passado, o faturamento cresceu nessa época quando a loja ainda estava recém-inaugurada. Agora, a meta é ter resultados tão positivos quanto antes.

“Eu já venho observando, desde a última semana de abril, uma movimentação maior aqui dentro do comércio, não só especificamente na busca pelo presente, mas também das mães circulando nessa área. Na próxima semana, é quando o comércio vai bombar, principalmente de mães que se presenteiam, que é o mais predominante aqui”, comenta.

Busca por presentes já começou nas lojas do centro comercial de Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

Para atender a esse público, em grande parte mais jovem e aproveitar a data como uma oportunidade para fazer de bons negócios, Alexia fala que investiu na renovação do estoque. “Hoje, o mercado tá muito criativo. O que eu tenho percebido é que as mães gostam das tendências, como o tricô está em alta, a calça cargo, a calça colorida, a pantalona. Pensamos nessa estratégia de atender essa mãe mais moderna”, conta.

Ainda segundo a empresária, o ticket médio das compras varia de R$ 130 a R$ 150, mas ela espera um faturamento maior a cada cliente. “Quando se trata de presentear pessoas queridas ou mesmo para si, não há restrição de esforços para dar esse presente. Isso é uma coisa boa para os lojistas”, pontua Alexia Moura.

Alexia Moura renovou o estoque para atrair as clientes que buscam presentes (Ivan Duarte / O Liberal)

As inúmeras vantagens oferecidas já chamam a atenção de consumidores que frequentam o comércio, como a dona de casa Maria Costa. “A minha mãe tem 93 anos, então pra ela eu costumo comprar roupas. Estou aproveitando pra pesquisar, mas só vou comprar semana que vem”, disse Maria, que é mãe de três filhos e deseja ganhar uma máquina de lavar. Ainda que manifeste o desejo, ela considera que o principal é o sentimento envolvido na data. “Eu faço mais questão de dar o presente. De receber nem tanto. Para mim, só de ter o carinho dos meus filhos já está ótimo”, declarou.