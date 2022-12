'Me despeço das copas', diz Galvão Bueno após a eliminação do Brasil para a Croácia

Prêmio ABEU 2022

Museu Goeldi venceu premiação nacional de editoras universitárias com o livro ‘Peixes teleósteos da Costa Norte do Brasil’.

‘Tempero de Origem’

Vai até hoje, na Estação Cultural de Icoaraci, a 4ª edição do festival gratuito, com chefs de cozinha, iguarias, palestras e shows.

Galvão Bueno (J. Bosco)

"Me despeço das copas. E antes que alguém diga que sou pé frio: narrei dois títulos, hein.”

GALVÃO BUENO, após eliminação do Brasil para a Croácia, nos pênaltis, no Catar. O jogo marcou a última vez em que Galvão Bueno, 72 anos, narra uma partida em copas. Na despedida, Galvão disse que torcerá para a Argentina.

ORÇAMENTO

VOTAÇÃO

A lei do orçamento estadual para o ano que vem será votada no plenário da Assembleia Legislativa no próximo dia 20. O projeto ainda passa por ajustes do próprio governo, e também estão em análises emendas apresentadas pelos deputados. A previsão de receita nos cofres paraenses para 2023 é de R$ 3,9 bilhões. A votação do orçamento será o último compromisso da atual bancada estadual antes do recesso parlamentar. No dia 1º de janeiro de 2023, os mesmos deputados devem voltar à Casa para empossar o governador reeleito, Helder Barbalho, já que os novos deputados só assumem os mandatos em 1º de fevereiro.

IMPOSTO

PRESSÃO

A nova gestão federal vai ser pressionada para recompor as perdas que os estados tiveram, na reta final do governo Bolsonaro, com medidas como a redução da alíquota do imposto estadual sobre combustíveis. Semana passada, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) emitiu nota afirmando ser “urgente o repasse de recursos constitucionais aos Estados e ao Distrito Federal para o reequilíbrio financeiro nas receitas públicas”. No segundo semestre deste ano, os entes federados chegaram a um acordo com a União para impor teto de 18% ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entre outras medidas, que segundo cálculos dos estados, causaram perdas bilionárias. Já o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda divulgou estudo apontando que, para repor as perdas dos estados, seria necessário um aumento linear do ICMS entre três e quatro pontos percentuais. No Pará, os deputados aprovaram, mês passado, aumento de 2 pontos.

SERVIDORES

CENSO

Servidores do município de Belém devem responder, a partir de amanhã, ao censo previdenciário. O levantamento é feito a cada cinco anos e a participação é obrigatória para efetivos aposentados e pensionistas do regime de previdência municipal.

PRAZO

O prazo termina dia 16 de maio de 2023 e o acesso ao questionário será online, pelo site do Instituto de Previdência do Município de Belém. O censo é feito para atualizar a base de dados dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Belém. Quem não responder no prazo terá pagamentos bloqueados.

IDOSOS

COMPRAS

Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo revela que 84% dos consumidores com mais de 60 anos fazem compras pela Internet, usando dispositivos móveis. O estudo mostra que houve um salto nos últimos cinco anos. Na pesquisa de 2017, o percentual de pessoas nessa faixa etária que faziam compras online era de 24%. Outro dado importante: 85% dos entrevistados afirma que eles mesmos são os responsáveis pelo controle das finanças e decisões de compra em suas residências. Perguntados sobre o que leva a comprar pela Internet, a maioria dos consumidores da chamada terceira idade afirmou que a opção se dá porque “não precisam sair de casa”.

TRIBUNAIS

MANUTENÇÃO

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) aprovada este mês no Senado classifica os tribunais de contas de estados e municípios “como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública”. Na prática, a medida impede a extinção desses órgãos. A PEC, que ainda terá que passar pela Câmara dos Deputados, também proíbe a criação de novos tribunais. Atualmente, existem no Brasil 32 tribunais de contas estaduais e municipais, além do Tribunal de Contas da União (TCU). O Pará é um dos cinco estados com duas cortes

NATAL

CANTATA

O Natal de Belém, da Assembleia de Deus, vai inovar este ano durante as apresentações das cantatas. Cenários, que estão sendo montados na Pedra do Ver-o-Peso e no Forte do Presépio, remetem à celebração do nascimento de Jesus, em Belém e na Judeia. Equipes estão gravando as cenas que serão exibidas em três telões de led e fazem parte do roteiro das cantatas. As apresentações serão nos dias 24 e 25 de dezembro, no Templo Central da Assembleia de Deus, às 17h e 19h. A entrada é de graça. Este ano, a programação do Natal de Belém da Assembleia de Deus celebra seus 25 anos de tradição na capital paraense.

Em poucas linhas

► Decreto do Presidente Emmanuel Macron concedeu ao atual Cônsul Honorário da França em Belém, advogado Sergio Galvão, a comenda “Chevallier Dans L’Ordre National du Mérite”.

► A honraria é concedida a cidadãos franceses por serviços prestados à França no exterior.

► A Diretoria Norte da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (ABEJ) realiza de 15 a 16 de dezembro o Encontro Regional Norte de Ensino de Jornalismo.

► O evento em formato remoto vai reunir pesquisadores e estudantes para discutir características específicas do jornalismo feito na região amazônica.

► Uma das frutas mais populares em todas as regiões do País, a banana está cada dia mais distante da mesa do paraense, e o motivo é a alta de preço, bem acima da inflação.

► Segundo levantamento feito pelo Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a fruta já sofreu reajustes de quase 20% neste ano, bem acima da inflação, que está perto dos 5%.

► A derrota do Brasil para a Croácia foi um balde de água fria sobre o ânimo do setor de bares e restaurantes, que vinha faturando alto com as reuniões nos dias de jogos da Seleção.

► Em vigor desde a última quinta-feira, a queda de 9,8% no preço do gás de cozinha ainda não chegou ao bolso do consumidor paraense.

► Muita gente reclama que só está encontrando o produto com o preço antigo, sem redução.

► O custo médio da construção civil no Brasil, por metro quadrado, fechou novembro em R$ 1.677,96. Em outubro o valor ficou em R$ 1.675,46.

► No Pará, o custo médio do metro quadrado em novembro foi de R$1.669,74, pouco abaixo da média nacional. Em outubro esse valor foi de R$1.658,27 no Estado do Pará.

► Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.